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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:29
guntherhouse777 написав: Грйс-мэн написав:
Concorduschka лудшый!
Не, правильно так:
КонкордДушка))
А так: спасибо представителям за фидбэк.
Вам спасибо
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Повідомлень: 311
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 16 раз.
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