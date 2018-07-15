Вам спасибо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 09:29
Вам спасибо
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:22
Суттєве уточнення.
Який банк? І коли він почне повертати кошти?
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Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:33
Скажите пожалуйста, а от куда у Вас данная информация?
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:37
Спростуйте чи пІдтвердіть?
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Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:47
по ходу я не зря голд "еду" уже месяц оформлять)) или по голду сделаете 16% ?)))
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:48
Скажите, а есть какие-то лимиты на канал Бегемот-Доходная от отправителя? Например 50К за платеж - проходит?
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:50
А напомните, кто у нас Бегемот?
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:51
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:52
Не спростую, але цікаво від куди інфа
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:52
Голд не только призовой процент на остаток. Там еще и СЭП в обе стороны бесплатно.
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