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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 09:29

  guntherhouse777 написав:
  Грйс-мэн написав:Concorduschka лудшый! :-)

Не, правильно так:
КонкордДушка))
А так: спасибо представителям за фидбэк.

Вам спасибо :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 317
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:22

  KIM30 написав:
  Квесторе_поверніться написав:

Коли банк почне повертати вкладникам кошти?
Де відповідь на запитання? :)

Який Банк? :mrgreen:

Суттєве уточнення.
Який банк? І коли він почне повертати кошти? :)
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:33

  -VICTOR- написав:..подслащу вам негатив понижения по депозитам новостью что по...Доходной возвращаемся с отметки 12% на отметку 14 % ...а это очень и очень :wink:

Скажите пожалуйста, а от куда у Вас данная информация? 8)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 317
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:37

  Банк Конкорд написав:
  -VICTOR- написав:..подслащу вам негатив понижения по депозитам новостью что по...Доходной возвращаемся с отметки 12% на отметку 14 % ...а это очень и очень :wink:

Скажите пожалуйста, а от куда у Вас данная информация? 8)

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Повідомлень: 25064
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:47

по ходу я не зря голд "еду" уже месяц оформлять)) или по голду сделаете 16% ?)))
HackStock
 
Повідомлень: 44
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:48

Скажите, а есть какие-то лимиты на канал Бегемот-Доходная от отправителя? Например 50К за платеж - проходит?
la9
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 02.07.09
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Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:50

  la9 написав:Скажите, а есть какие-то лимиты на канал Бегемот-Доходная от отправителя? Например 50К за платеж - проходит?

А напомните, кто у нас Бегемот? :oops:
Concord bank: concord.ua
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Повідомлень: 317
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:51

  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:Скажите, а есть какие-то лимиты на канал Бегемот-Доходная от отправителя? Например 50К за платеж - проходит?

А напомните, кто у нас Бегемот? :oops:

Приват
la9
 
Повідомлень: 1042
З нами з: 02.07.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  -VICTOR- написав:..подслащу вам негатив понижения по депозитам новостью что по...Доходной возвращаемся с отметки 12% на отметку 14 % ...а это очень и очень :wink:

Скажите пожалуйста, а от куда у Вас данная информация? 8)

Спростуйте чи пІдтвердіть?


Не спростую, але цікаво від куди інфа
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Подякував: 13 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:52

  HackStock написав:по ходу я не зря голд "еду" уже месяц оформлять)) или по голду сделаете 16% ?)))

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wig
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