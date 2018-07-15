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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 10:56
la9 написав:
Скажите, а есть какие-то лимиты на канал Бегемот-Доходная от отправителя? Например 50К за платеж - проходит?
С нашей стороны ограничений на вход нет, все зависит от Привата
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:02
HackStock написав:
по ходу я не зря голд "еду" уже месяц оформлять)) или по голду сделаете 16% ?)))
Пока не планировали
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:11
Банк Конкорд написав:
Пока не планировали
Значит, у вас есть год с момента открытия на подумать.
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wig
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:20
wig написав: Банк Конкорд написав:
Пока не планировали
Значит, у вас есть год с момента открытия на подумать.
Почему именно год?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:49
Банк Конкорд написав:
Почему именно год?
Так в тарифах написано.
Первый год голд без абонплаты.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:49
Банк Конкорд написав: wig написав: Банк Конкорд написав:
Пока не планировали
Значит, у вас есть год с момента открытия на подумать.
Почему именно год?
Да потому, что голд бесплатно только год
При 16% его закрытие будет значительно более под вопросом
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curiousobro
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:51
wig написав: Банк Конкорд написав:
Почему именно год?
Так в тарифах написано.
Первый год голд без абонплаты.
Без 50000 на депо вже?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:52
curiousobro написав:
При 16% его закрытие будет значительно более под вопросом
Обратите внимание, никто не кричит, что точно закроет. Всего лишь дипломатическое "под вопросом". Потому, что Конкордушка - лучшый!
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wig
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Додано: Пон 16 лип, 2018 11:53
Квесторе_поверніться написав:
Без 50000 на депо вже?
Что это меняет. Не играть же в кошки-мышки, закрывать один голд и открывать новый. Как по мне, лучше абонку платить при наличии экономического смысла.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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- Подякували: 181 раз.
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