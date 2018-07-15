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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 10:56

  la9 написав:Скажите, а есть какие-то лимиты на канал Бегемот-Доходная от отправителя? Например 50К за платеж - проходит?

С нашей стороны ограничений на вход нет, все зависит от Привата
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 320
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:02

  HackStock написав:по ходу я не зря голд "еду" уже месяц оформлять)) или по голду сделаете 16% ?)))

Пока не планировали :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 320
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:11

  Банк Конкорд написав:Пока не планировали

Значит, у вас есть год с момента открытия на подумать.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3183
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:20

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Пока не планировали

Значит, у вас есть год с момента открытия на подумать.

Почему именно год?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 320
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:49

  Банк Конкорд написав:Почему именно год?

Так в тарифах написано.
Первый год голд без абонплаты.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3183
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:49

  Банк Конкорд написав:
  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Пока не планировали

Значит, у вас есть год с момента открытия на подумать.

Почему именно год?

Да потому, что голд бесплатно только год :)
При 16% его закрытие будет значительно более под вопросом :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1135
З нами з: 21.07.17
Подякував: 19 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:51

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Почему именно год?

Так в тарифах написано.
Первый год голд без абонплаты.

Без 50000 на депо вже?
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25066
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:52

  curiousobro написав:При 16% его закрытие будет значительно более под вопросом

Обратите внимание, никто не кричит, что точно закроет. Всего лишь дипломатическое "под вопросом". Потому, что Конкордушка - лучшый!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3183
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 11:53

  Квесторе_поверніться написав:Без 50000 на депо вже?

Что это меняет. Не играть же в кошки-мышки, закрывать один голд и открывать новый. Как по мне, лучше абонку платить при наличии экономического смысла.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3183
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:39

  wig написав:
  Квесторе_поверніться написав:Без 50000 на депо вже?

Что это меняет. Не играть же в кошки-мышки, закрывать один голд и открывать новый. Как по мне, лучше абонку платить при наличии экономического смысла.

Действительно, зачем так делать?! :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 320
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 319320321322>
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