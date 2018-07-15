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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:48

  Банк Конкорд написав:Действительно, зачем так делать?!

Для кого-то экономический смысл от экономии 150 гриш перевесит неудобства от смены номера счета.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 12:51

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Действительно, зачем так делать?!

Для кого-то экономический смысл от экономии 150 гриш перевесит неудобства от смены номера счета.

Вот я как раз про эти неудобства :) ведь можно потратить свое время и силы на что-то более стоящее
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:00

  Банк Конкорд написав:Вот я как раз про эти неудобства :) ведь можно потратить свое время и силы на что-то более стоящее

Нужно по голду сделать предохранитель, какой-нибудь уникальный кэшбек. Ну, например, созвучный - на ювелирку.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:08

  Банк Конкорд написав:
  -VICTOR- написав:..подслащу вам негатив понижения по депозитам новостью что по...Доходной возвращаемся с отметки 12% на отметку 14 % ...а это очень и очень :wink:

Скажите пожалуйста, а от куда у Вас данная информация? 8)


..извините источник не разглашается :wink: 8)
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:28

  Банк Конкорд написав:
  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Действительно, зачем так делать?!

Для кого-то экономический смысл от экономии 150 гриш перевесит неудобства от смены номера счета.

Вот я как раз про эти неудобства :) ведь можно потратить свое время и силы на что-то более стоящее

Предлагаю делать карту бесплатной на след. год, если на момент очередного начисления (списания) на счетах есть необходимый минимум (экв. 50к грн).
Таким образом и клиентам удобно, и Вам меньше движений, и денежки на счету
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:28

  -VICTOR- написав:
  Банк Конкорд написав:
  -VICTOR- написав:..подслащу вам негатив понижения по депозитам новостью что по...Доходной возвращаемся с отметки 12% на отметку 14 % ...а это очень и очень :wink:

Скажите пожалуйста, а от куда у Вас данная информация? 8)


..извините источник не разглашается :wink: 8)

Значит есть источник? :P
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:29

  Грйс-мэн написав:Предлагаю делать карту бесплатной на след. год, если на момент очередного начисления (списания) на счетах есть необходимый минимум (экв. 50к грн).

Но, лучше еще сильней задрать процент на остаток.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:39

Ну чего сразу "задрать"?
"Довести до экономически обоснованного уровня" :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:41

  Грйс-мэн написав:Ну чего сразу "задрать"?
"Довести до экономически обоснованного уровня" :-)

ну хотя бы не ниже учетной ставки НБУ ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:42

двойной учетной ставки НБУ.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3183
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