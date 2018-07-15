Для кого-то экономический смысл от экономии 150 гриш перевесит неудобства от смены номера счета.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 12:48
Для кого-то экономический смысл от экономии 150 гриш перевесит неудобства от смены номера счета.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 12:51
Вот я как раз про эти неудобства ведь можно потратить свое время и силы на что-то более стоящее
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:00
Нужно по голду сделать предохранитель, какой-нибудь уникальный кэшбек. Ну, например, созвучный - на ювелирку.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:08
..извините источник не разглашается
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:28
Предлагаю делать карту бесплатной на след. год, если на момент очередного начисления (списания) на счетах есть необходимый минимум (экв. 50к грн).
Таким образом и клиентам удобно, и Вам меньше движений, и денежки на счету
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:28
Значит есть источник?
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:29
Но, лучше еще сильней задрать процент на остаток.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:39
Ну чего сразу "задрать"?
"Довести до экономически обоснованного уровня"
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:41
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:42
двойной учетной ставки НБУ.
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