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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:46

Ставки

Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток ;)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 326
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:47

  Банк Конкорд написав:Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток

На этом форуме у всех голд, а у самых пронырливых - так и платина.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3185
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 13:48

  Банк Конкорд написав:Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток ;)

З якого числа, якого місяця, якого року?
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25077
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:31

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток ;)

З якого числа, якого місяця, якого року?

З цього числа, цього місяця, цього року
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 326
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:38

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток

На этом форуме у всех голд, а у самых пронырливых - так и платина.

Знаю таких що не мають Голда.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25077
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:40

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток ;)

З якого числа, якого місяця, якого року?

З цього числа, цього місяця, цього року

Ок.
Є куди рости.
В Шаромиги 17.
Тут тільки сама найоперативніша Гривня.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25077
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1281 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:43

  Банк Конкорд написав:З цього числа, цього місяця, цього року

Обещаю, как минимум, удвоить остатки на "доходных".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлень: 3185
З нами з: 06.01.12
Подякував: 52 раз.
Подякували: 181 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:44

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:З цього числа, цього місяця, цього року

Ок.
Є куди рости.
В Шаромиги 17.
Тут тільки сама найоперативніша Гривня.

Кожному своє
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 326
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:44

  wig написав:На этом форуме у всех голд

За всех расписываться - заведомо гиблое дело! У меня нету здесь золотых карт - не увидел смысла платить за них со второго года :?
Vorlon
 
Повідомлень: 5718
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Подякував: 328 раз.
Подякували: 592 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:45

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:З цього числа, цього місяця, цього року

Обещаю, как минимум, удвоить остатки на "доходных".

Спасибо :oops:
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Банк Конкорд
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Повідомлень: 326
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 321322323324>
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