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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 13:46
Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:47
Банк Конкорд написав:
Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток
На этом форуме у всех голд, а у самых пронырливых - так и платина.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 16 лип, 2018 13:48
Банк Конкорд написав:
Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток
З якого числа, якого місяця, якого року?
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Квесторе_поверніться
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- Подякували: 1281 раз.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:31
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав:
Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток
З якого числа, якого місяця, якого року?
З цього числа, цього місяця, цього року
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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- Повідомлень: 326
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:38
wig написав: Банк Конкорд написав:
Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток
На этом форуме у всех голд, а у самых пронырливых - так и платина.
Знаю таких що не мають Голда.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
-
Квесторе_поверніться
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- Повідомлень: 25077
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1281 раз.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:40
Банк Конкорд написав: Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав:
Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток
З якого числа, якого місяця, якого року?
З цього числа, цього місяця, цього року
Ок.
Є куди рости.
В Шаромиги 17.
Тут тільки сама найоперативніша Гривня.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
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Квесторе_поверніться
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- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1281 раз.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:43
Банк Конкорд написав:
З цього числа, цього місяця, цього року
Обещаю, как минимум, удвоить остатки на "доходных".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:44
Квесторе_поверніться написав: Банк Конкорд написав:
З цього числа, цього місяця, цього року
Ок.
Є куди рости.
В Шаромиги 17.
Тут тільки сама найоперативніша Гривня.
Кожному своє
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:44
wig написав:
На этом форуме у всех голд
За всех расписываться - заведомо гиблое дело! У меня нету здесь золотых карт - не увидел смысла платить за них со второго года
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Vorlon
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Додано: Пон 16 лип, 2018 14:45
wig написав: Банк Конкорд написав:
З цього числа, цього місяця, цього року
Обещаю, как минимум, удвоить остатки на "доходных".
Спасибо
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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- Повідомлень: 326
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 16 раз.
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