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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 322323324325>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:47

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток ;)

З якого числа, якого місяця, якого року?

З цього числа, цього місяця, цього року

Чому в тарифах не виправлено?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ac743111a519.pdf
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:49

  Квесторе_поверніться написав:Чому в тарифах не виправлено?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ac743111a519.pdf


Ще в роботі, афішувати до виходу тарифів не хотіли! Але у кого-то є джерела, які розкрили тут інформацію раніше .....
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:52

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому в тарифах не виправлено?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ac743111a519.pdf


Ще в роботі, афішувати до виходу тарифів не хотіли! Але у кого-то є джерела, які розкрили тут інформацію раніше .....

Більше покращень немає?
Політику НБУ банка розуміє якось половинчато.
ПРи піднятті облікової ставки і на депо слід прОцент пінімати. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 14:57

  Квесторе_поверніться написав:
  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому в тарифах не виправлено?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ac743111a519.pdf


Ще в роботі, афішувати до виходу тарифів не хотіли! Але у кого-то є джерела, які розкрили тут інформацію раніше .....

Більше покращень немає?
Політику НБУ банка розуміє якось половинчато.
ПРи піднятті облікової ставки і на депо слід прОцент пінімати. Ні?

це на розсуд банку
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:14

Виза Блэк

Банк Конкорд,а вот была кредитка Виза Блэк. Касииивая :lol:
Принудително перевыпустили её на МС Голд с кредлимитом.
Говорят даже увеличили грейс по ней до 62дн.
И де это отражено в тарифах? Полгода ж прошло. Таки увеличили или нет? :evil:
И теперь шо, через год клиенту нуна платить 150грн абонки за эту кредитку? У Визы Блэк ежегодной абонки не было.
И как этот год ОТСЧИТЫВАТЬ, с какой даты: с месяца перевыпуска карты, с даты креддоговора?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:39

  wig написав:
  Банк Конкорд написав:Давайте сначала насладимся Доходной и InJoy с 14% на остаток

На этом форуме у всех голд, а у самых пронырливых - так и платина.



Какие преимущества дает Голд и Платина? Хочу перейти от Бегемота. Палачу за инет через Конкорд. Такое условие есть ... Держать значительные суммы на депо не буду. У них и условие такое есть? В Днепре всего 2 отделения, и не так , что б на любом углу, как у Бегемота, а далеченько...
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 16 лип, 2018 15:41, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:41

  Vorlon написав:
  wig написав:На этом форуме у всех голд

За всех расписываться - заведомо гиблое дело! У меня нету здесь золотых карт - не увидел смысла платить за них со второго года :?
закрой на 11 месяце и через 2 недели открой ноавую
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:43

  clientage написав:Банк Конкорд,а вот была кредитка Виза Блэк. Касииивая :lol:
Принудително перевыпустили её на МС Голд с кредлимитом.
Говорят даже увеличили грейс по ней до 62дн.
И де это отражено в тарифах? Полгода ж прошло. Таки увеличили или нет? :evil:
И теперь шо, через год клиенту нуна платить 150грн абонки за эту кредитку? У Визы Блэк ежегодной абонки не было.
И как этот год ОТСЧИТЫВАТЬ, с какой даты: с месяца перевыпуска карты, с даты креддоговора?

По Golden Dream нет абон.платы, скоро выйдут обновленные тарифы грейс периодом до 62дней.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:24

Сегодня два раза платил в метро за проезд. 1 раз - смс, 1 раз - сообщение в Вайбер.
Есть общее правило???

А как же порог в 100 грн??
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:38

  Квесторе_поверніться написав:Чому в тарифах не виправлено?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ac743111a519.pdf

Тарифи на сайті оновлені
Concord bank: concord.ua
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  #<1 ... 322323324325>
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