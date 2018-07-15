Чому в тарифах не виправлено?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:47
Чому в тарифах не виправлено?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:49
Ще в роботі, афішувати до виходу тарифів не хотіли! Але у кого-то є джерела, які розкрили тут інформацію раніше .....
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:52
Більше покращень немає?
Політику НБУ банка розуміє якось половинчато.
ПРи піднятті облікової ставки і на депо слід прОцент пінімати. Ні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Пон 16 лип, 2018 14:57
це на розсуд банку
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:14
Виза Блэк
Банк Конкорд,а вот была кредитка Виза Блэк. Касииивая
Принудително перевыпустили её на МС Голд с кредлимитом.
Говорят даже увеличили грейс по ней до 62дн.
И де это отражено в тарифах? Полгода ж прошло. Таки увеличили или нет?
И теперь шо, через год клиенту нуна платить 150грн абонки за эту кредитку? У Визы Блэк ежегодной абонки не было.
И как этот год ОТСЧИТЫВАТЬ, с какой даты: с месяца перевыпуска карты, с даты креддоговора?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:39
Какие преимущества дает Голд и Платина? Хочу перейти от Бегемота. Палачу за инет через Конкорд. Такое условие есть ... Держать значительные суммы на депо не буду. У них и условие такое есть? В Днепре всего 2 отделения, и не так , что б на любом углу, как у Бегемота, а далеченько...
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 16 лип, 2018 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:41
закрой на 11 месяце и через 2 недели открой ноавую
никому не верю
Додано: Пон 16 лип, 2018 15:43
По Golden Dream нет абон.платы, скоро выйдут обновленные тарифы грейс периодом до 62дней.
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:24
Сегодня два раза платил в метро за проезд. 1 раз - смс, 1 раз - сообщение в Вайбер.
Есть общее правило???
А как же порог в 100 грн??
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:38
Тарифи на сайті оновлені
Concord bank: concord.ua
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