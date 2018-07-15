Если вайбер по какой-либо причине не может принять сообщение, то оно отправляется в смс
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:40
Если вайбер по какой-либо причине не может принять сообщение, то оно отправляется в смс
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:48
Оба раза телефон был в сети.
А 100 грн? Получается, если вайбер не принял - то в смс независимо от суммы? Но только, если вайбер был подключен но по каким-то причинам не смог принять, так? А если телефон не в сети, то отправляется в смс все, что более 100 грн? Как-то непонятно всё это...
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:49
п. 6.1 - 12 %. В чем изменения?
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:53
п 6.1 - 14%
Concord bank: concord.ua
Додано: Пон 16 лип, 2018 17:00
Другое дело!!! А теперь вот здесь добавьте
Зараз переглядають цей форум: angler, liliya_logical, TASCOMBANK, V2 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|