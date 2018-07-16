Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 16:40
la9 написав:
Сегодня два раза платил в метро за проезд. 1 раз - смс, 1 раз - сообщение в Вайбер.
Есть общее правило???
А как же порог в 100 грн??
Если вайбер по какой-либо причине не может принять сообщение, то оно отправляется в смс
Concord bank: concord.ua
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:48
Банк Конкорд написав: la9 написав:
Сегодня два раза платил в метро за проезд. 1 раз - смс, 1 раз - сообщение в Вайбер.
Есть общее правило???
А как же порог в 100 грн??
Если вайбер по какой-либо причине не может принять сообщение, то оно отправляется в смс
Оба раза телефон был в сети.
А 100 грн? Получается, если вайбер не принял - то в смс независимо от суммы? Но только, если вайбер был подключен но по каким-то причинам не смог принять, так? А если телефон не в сети, то отправляется в смс все, что более 100 грн? Как-то непонятно всё это...
la9
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:49
Банк Конкорд написав:
Тарифи на сайті оновлені
п. 6.1 - 12 %. В чем изменения?
la9
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Додано: Пон 16 лип, 2018 16:53
la9 написав: Банк Конкорд написав:
Тарифи на сайті оновлені
п. 6.1 - 12 %. В чем изменения?
https://concord.ua/uploads/redactor/5b4cab414d84a.pdf
п 6.1 - 14%
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: Пон 16 лип, 2018 17:00
Банк Конкорд написав:
https://concord.ua/uploads/redactor/5b4cab414d84a.pdf
п 6.1 - 14%
Другое дело!!! А теперь вот здесь добавьте
https://concord.ua/news
la9
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:05
Если отправлю СЭП, в отделении выдадут платежку с мокрой печатью? Нужна именно платежка, не выписка...
la9
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:07
la9 написав:
Если отправлю СЭП, в отделении выдадут платежку с мокрой печатью? Нужна именно платежка, не выписка...
Кажуть що мокру не ставлять...є такий недолік в банки.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:08
Квесторе_поверніться написав: la9 написав:
Если отправлю СЭП, в отделении выдадут платежку с мокрой печатью? Нужна именно платежка, не выписка...
Кажуть що мокру не ставлять...є такий недолік в банки.
Про разрыв отношений ставят
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Пон 16 лип, 2018 18:10
половина этого месяца будет посчитана по 12%, вторая половина по 14%?
HackStock
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la9
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