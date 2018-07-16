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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 323324325326>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:40

  la9 написав:Сегодня два раза платил в метро за проезд. 1 раз - смс, 1 раз - сообщение в Вайбер.
Есть общее правило???

А как же порог в 100 грн??

Если вайбер по какой-либо причине не может принять сообщение, то оно отправляется в смс
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:48

  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:Сегодня два раза платил в метро за проезд. 1 раз - смс, 1 раз - сообщение в Вайбер.
Есть общее правило???

А как же порог в 100 грн??

Если вайбер по какой-либо причине не может принять сообщение, то оно отправляется в смс

Оба раза телефон был в сети.

А 100 грн? Получается, если вайбер не принял - то в смс независимо от суммы? Но только, если вайбер был подключен но по каким-то причинам не смог принять, так? А если телефон не в сети, то отправляется в смс все, что более 100 грн? Как-то непонятно всё это...
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:49

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому в тарифах не виправлено?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ac743111a519.pdf

Тарифи на сайті оновлені

п. 6.1 - 12 %. В чем изменения?
la9
 
Повідомлень: 1051
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Подякував: 173 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 16:53

  la9 написав:
  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому в тарифах не виправлено?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ac743111a519.pdf

Тарифи на сайті оновлені

п. 6.1 - 12 %. В чем изменения?

https://concord.ua/uploads/redactor/5b4cab414d84a.pdf
п 6.1 - 14%
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 330
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 17:00

  Банк Конкорд написав:https://concord.ua/uploads/redactor/5b4cab414d84a.pdf
п 6.1 - 14%

Другое дело!!! А теперь вот здесь добавьте https://concord.ua/news
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:05

Если отправлю СЭП, в отделении выдадут платежку с мокрой печатью? Нужна именно платежка, не выписка...
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:07

  la9 написав:Если отправлю СЭП, в отделении выдадут платежку с мокрой печатью? Нужна именно платежка, не выписка...

Кажуть що мокру не ставлять...є такий недолік в банки. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:08

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Если отправлю СЭП, в отделении выдадут платежку с мокрой печатью? Нужна именно платежка, не выписка...

Кажуть що мокру не ставлять...є такий недолік в банки. :(

Про разрыв отношений ставят
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:10


половина этого месяца будет посчитана по 12%, вторая половина по 14%?
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:11

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Если отправлю СЭП, в отделении выдадут платежку с мокрой печатью? Нужна именно платежка, не выписка...

Кажуть що мокру не ставлять...є такий недолік в банки. :(

Про разрыв отношений ставят

Т.е., если пригрозить :?: :shock:
la9
 
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  #<1 ... 323324325326>
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