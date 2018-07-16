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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:13
Если 50 кгрн прокрутить по безналу. Но печать не на выписку, а на письмо финмониторинга банка. Хотя может и там упразнили печать, было более года назад дело.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 16 лип, 2018 18:51
В Иконе появилась новая карта, а по другим - неправильный срок действия. И остаток неверный. Еще не отремонтировали?
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:03
В КЦ сначала также говорили, что не ставим, но после применения мер убеждения посоветовались со старшими товарищами и пообещали заверить в отделении квитанцию, распечатанную их Иконы. Вот только незадача - из Иконы под СЭП распечатывается документ с названием "Квитанция", а не "Платежное поручение", хотя по форме его напоминает, но нет "Проведено банком".
Отсюда пожелание для программеров ИБ - перестаньте заниматься самодеятельностью и сделайте классическое "Платежное поручение" в архиве Иконы.
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:12
Re: Конкорд
Холды не показует-выпадает окно"произошла ошибка".Когда исправят?
Додано: Пон 16 лип, 2018 19:14
Борьба с холдами была в анонсе покращень.
Кроме того, исчезла кнопка обновить баланс, информация о проценте на остаток, а некоторые карты "Мастеркард" превратились тыквы.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Пон 16 лип, 2018 20:27
Re: Конкорд
на этот раз деньги не пропали, а приплюсовались у меня +14к грн, разрешаю не чинить, пусть будет
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