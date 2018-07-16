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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 324325326327>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:13

Если 50 кгрн прокрутить по безналу. Но печать не на выписку, а на письмо финмониторинга банка. Хотя может и там упразнили печать, было более года назад дело.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 18:51

В Иконе появилась новая карта, а по другим - неправильный срок действия. И остаток неверный. Еще не отремонтировали?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:03

  BBC написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Если отправлю СЭП, в отделении выдадут платежку с мокрой печатью? Нужна именно платежка, не выписка...

Кажуть що мокру не ставлять...є такий недолік в банки. :(

Про разрыв отношений ставят

В КЦ сначала также говорили, что не ставим, но после применения мер убеждения :mrgreen: посоветовались со старшими товарищами и пообещали заверить в отделении квитанцию, распечатанную их Иконы. Вот только незадача - из Иконы под СЭП распечатывается документ с названием "Квитанция", а не "Платежное поручение", хотя по форме его напоминает, но нет "Проведено банком".

Отсюда пожелание для программеров ИБ - перестаньте заниматься самодеятельностью и сделайте классическое "Платежное поручение" в архиве Иконы.
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:12

Re: Конкорд

Холды не показует-выпадает окно"произошла ошибка".Когда исправят?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:14

  lubarec написав:Холды не показует-выпадает окно"произошла ошибка".Когда исправят?

Борьба с холдами была в анонсе покращень.
Кроме того, исчезла кнопка обновить баланс, информация о проценте на остаток, а некоторые карты "Мастеркард" превратились тыквы.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 20:27

Re: Конкорд

на этот раз деньги не пропали, а приплюсовались :mrgreen: у меня +14к грн, разрешаю не чинить, пусть будет :lol:
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:12

Re: Конкорд

переодически ветке проскакивает что то типа:
КоКо -- лучший!

какие плюшки есть в этой банке?
... ведь очень мало отделений, это разве гуд?
и шо тут есть рабочий канал с зелёного бегемота?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:14

  uaprofi написав:переодически ветке проскакивает что то типа:
КоКо -- лучший!

какие плюшки есть в этой банке?
... ведь очень мало отделений, это разве гуд?
и шо тут есть рабочий канал с зелёного бегемота?


зато тут очень много конедрочеров ))) одна кличка Коко чего стоит тока ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:27

IMPRINTER Навеяло. Меня отлучили от праздника жизни на ровном месте.
Цитата Алексея Постернака (Альфа-Диджитал)...
Востаннє редагувалось BBC в Пон 16 лип, 2018 22:33, всього редагувалось 1 раз.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 22:30

  BBC написав:IMPRINTER Навеяло. Меня отлучили от празника жизни на ровном месте. Зображення

а завтра утром проснется Модератор, Ирина, вроде... От работы у нее будет :mrgreen:
la9
 
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