а пробывал кто-то зарегится у них в "icon25" дистанционно? и они что откроют дистанционно текущий счёт? и не нужно будет ехать к ним?
З,Ы,
как понял с сегодяшнего дня 14% (по Платіжна картка "Дохідна"), её случайно не высылают по почте?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:05
а пробывал кто-то зарегится у них в "icon25" дистанционно? и они что откроют дистанционно текущий счёт? и не нужно будет ехать к ним?
З,Ы,
как понял с сегодяшнего дня 14% (по Платіжна картка "Дохідна"), её случайно не высылают по почте?
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 16 лип, 2018 23:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:07
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:13
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:17
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:23
del
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 16 лип, 2018 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 лип, 2018 23:24
curiousobro
Зашел безналом - вышел налом с красной карточкой. Да ладно празднуйте. Не буду зацикливаться На этом тему закрываю. Думайте прежде чем суммы проводить по счетам "лудшего", что в нем есть (был) неадекватный финмониторинг.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 16 лип, 2018 23:41
Додано: Вів 17 лип, 2018 03:12
Re: Конкорд
..да и вообще..предлагаю карту выдавать только заслуженным коневодам , легионерам-свинорылам , почетным верблюдопихателям и прочим уважаемым клиентам этого ресурса
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Додано: Вів 17 лип, 2018 05:49
Re: Конкорд
Так ніби ви не знали, що в коня неадекватний мон у вигляді пана Іванова. Він лочить, не гірше скунсового - і зразу на двір - рве стосунки. Отаке....
Причому його фантазії вистачає лише на питання "а яким бізнесом ви займаєтесь?".
Так і хотілось сказати йому, що я " свиня", але його обмежене світосприйняття, мабуть, не сприйме таку правду, і пан Іванов вирішить, що "свинею" обізвали його
Надіслано від мого Lenovo P1ma40, використовуючи Tapatalk
Додано: Вів 17 лип, 2018 06:45
А нам хотелось, чтобы этим источником были Вы.
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