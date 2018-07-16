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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:05

а пробывал кто-то зарегится у них в "icon25" дистанционно? и они что откроют дистанционно текущий счёт? и не нужно будет ехать к ним?

З,Ы,
как понял с сегодяшнего дня 14% (по Платіжна картка "Дохідна"), её случайно не высылают по почте?
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 16 лип, 2018 23:08, всього редагувалось 2 разів.
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:07

  BBC написав:IMPRINTER Навеяло. Меня отлучили от праздника жизни на ровном месте.
Цитата Алексея Постернака (Альфа-Диджитал)...

А нельзя ли немного деталей для избежания?
Бегемотская тропка роковая?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:13

  curiousobro написав:Бегемотская тропка роковая?

:?:
сегодня несколько раз по ней ходил :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:17

  la9 написав:
  curiousobro написав:Бегемотская тропка роковая?

:?:
сегодня несколько раз по ней ходил :wink:

Товарища убрали от праздника жизни за 50к безнала. Это настолько дико, что аж интересно :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:23

del
Востаннє редагувалось uaprofi в Пон 16 лип, 2018 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:24

:oops: :twisted: curiousobro
Зашел безналом - вышел налом с красной карточкой. Да ладно празднуйте. Не буду зацикливаться :( На этом тему закрываю. Думайте прежде чем суммы проводить по счетам "лудшего", что в нем есть (был) неадекватный финмониторинг.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 23:41

  uaprofi написав:как понял с сегодяшнего дня 14% (по Платіжна картка "Дохідна"), её случайно не высылают по почте?

Только не это :shock:
Знавали мы таких кто высылал
Раз Коко луДший, то луДше без посылок
deneg net
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 03:12

Re: Конкорд

..да и вообще..предлагаю карту выдавать только заслуженным коневодам , легионерам-свинорылам , почетным верблюдопихателям и прочим уважаемым клиентам этого ресурса :mrgreen:
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 05:49

Re: Конкорд

Так ніби ви не знали, що в коня неадекватний мон у вигляді пана Іванова. Він лочить, не гірше скунсового - і зразу на двір - рве стосунки. Отаке....
Причому його фантазії вистачає лише на питання "а яким бізнесом ви займаєтесь?".
Так і хотілось сказати йому, що я " свиня", але його обмежене світосприйняття, мабуть, не сприйме таку правду, і пан Іванов вирішить, що "свинею" обізвали його :)

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korovas2
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 06:45

  Банк Конкорд написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому в тарифах не виправлено?
https://concord.ua/uploads/redactor/5ac743111a519.pdf


Ще в роботі, афішувати до виходу тарифів не хотіли! Але у кого-то є джерела, які розкрили тут інформацію раніше .....

А нам хотелось, чтобы этим источником были Вы.
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