|
|
Конкорд
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 07:11
Хотелось то оно конечно да, но оф пред состоит с банкой в трудовых отношениях, что накладывает на него обязательства неразглашения до отмашки. Так что в этом винить ее не стоит
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 192
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор