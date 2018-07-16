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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 07:11
Хотелось то оно конечно да, но оф пред состоит с банкой в трудовых отношениях, что накладывает на него обязательства неразглашения до отмашки. Так что в этом винить ее не стоит
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Alex_ki
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:29
Alex_ki написав:
Хотелось то оно конечно да, но оф пред состоит с банкой в трудовых отношениях, что накладывает на него обязательства неразглашения до отмашки. Так что в этом винить ее не стоит
Спасибо, но тут дело немного в другом! До выхода официальных тарифов, все может поменяться! А сначала сказать, чтобы потом все переигралось, и оказаться пустозвоном и потерять даже малое уважение и доверие?! Ну кому это надо?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:31
Да тут у меня больше будет
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:32
HackStock написав:
на этот раз деньги не пропали, а приплюсовались
у меня +14к грн, разрешаю не чинить, пусть будет
А мне всего 1000 грн подарили.
Маловато будет !
Интересно, если снять эту штуку - вжарит лудшый когда проспится ?
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mustbe
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:32
IMPRINTER написав: uaprofi написав:
переодически ветке проскакивает что то типа:
КоКо -- лучший!
какие плюшки есть в этой банке?
... ведь очень мало отделений, это разве гуд?
и шо тут есть рабочий канал с зелёного бегемота?
зато тут очень много конедрочеров ))) одна кличка Коко чего стоит тока ...
Зачем Вы так? ...
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:55
uaprofi написав:
переодически ветке проскакивает что то типа:
КоКо -- лучший!
какие плюшки есть в этой банке?
Коко лудший по совокупности.
Где-то и выше процент есть, и финмон не такой злобный.
А здесь пусть 14, так зато СЭП без всяких транзитных счетов, как на прием, так и на отправку. Пополняемые депы. Для сберегательного банка - идеальное сочетание.
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wig
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Додано: Вів 17 лип, 2018 09:57
la9 написав: Банк Конкорд написав: la9 написав:
Сегодня два раза платил в метро за проезд. 1 раз - смс, 1 раз - сообщение в Вайбер.
Есть общее правило???
А как же порог в 100 грн??
Если вайбер по какой-либо причине не может принять сообщение, то оно отправляется в смс
Оба раза телефон был в сети.
А 100 грн? Получается, если вайбер не принял - то в смс независимо от суммы? Но только, если вайбер был подключен но по каким-то причинам не смог принять, так? А если телефон не в сети, то отправляется в смс все, что более 100 грн? Как-то непонятно всё это...
Не должны, но после перехода, еще настраиваются сервисы
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Додано: Вів 17 лип, 2018 10:02
mustbe написав: HackStock написав:
на этот раз деньги не пропали, а приплюсовались
у меня +14к грн, разрешаю не чинить, пусть будет
А мне всего 1000 грн подарили.
Маловато будет !
Интересно, если снять эту штуку - вжарит лудшый когда проспится ?
Может не стоит рисковать?
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