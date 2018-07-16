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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 07:11

Re: Конкорд

Хотелось то оно конечно да, но оф пред состоит с банкой в трудовых отношениях, что накладывает на него обязательства неразглашения до отмашки. Так что в этом винить ее не стоит
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:29

  Alex_ki написав:Хотелось то оно конечно да, но оф пред состоит с банкой в трудовых отношениях, что накладывает на него обязательства неразглашения до отмашки. Так что в этом винить ее не стоит

Спасибо, но тут дело немного в другом! До выхода официальных тарифов, все может поменяться! А сначала сказать, чтобы потом все переигралось, и оказаться пустозвоном и потерять даже малое уважение и доверие?! Ну кому это надо?
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Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:31

  la9 написав:
  BBC написав:IMPRINTER Навеяло. Меня отлучили от празника жизни на ровном месте. Зображення

а завтра утром проснется Модератор, Ирина, вроде... От работы у нее будет :mrgreen:

Да тут у меня больше будет :mrgreen:
Concord bank: concord.ua
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:32

  HackStock написав:на этот раз деньги не пропали, а приплюсовались :mrgreen: у меня +14к грн, разрешаю не чинить, пусть будет :lol:

А мне всего 1000 грн подарили.
Маловато будет !
Интересно, если снять эту штуку - вжарит лудшый когда проспится ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:32

  IMPRINTER написав:
  uaprofi написав:переодически ветке проскакивает что то типа:
КоКо -- лучший!

какие плюшки есть в этой банке?
... ведь очень мало отделений, это разве гуд?
и шо тут есть рабочий канал с зелёного бегемота?


зато тут очень много конедрочеров ))) одна кличка Коко чего стоит тока ...

Зачем Вы так? ...
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:55

  uaprofi написав:переодически ветке проскакивает что то типа:

КоКо -- лучший!


какие плюшки есть в этой банке?

Коко лудший по совокупности.
Где-то и выше процент есть, и финмон не такой злобный.
А здесь пусть 14, так зато СЭП без всяких транзитных счетов, как на прием, так и на отправку. Пополняемые депы. Для сберегательного банка - идеальное сочетание.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 09:57

  la9 написав:
  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:Сегодня два раза платил в метро за проезд. 1 раз - смс, 1 раз - сообщение в Вайбер.
Есть общее правило???

А как же порог в 100 грн??

Если вайбер по какой-либо причине не может принять сообщение, то оно отправляется в смс

Оба раза телефон был в сети.

А 100 грн? Получается, если вайбер не принял - то в смс независимо от суммы? Но только, если вайбер был подключен но по каким-то причинам не смог принять, так? А если телефон не в сети, то отправляется в смс все, что более 100 грн? Как-то непонятно всё это...

Не должны, но после перехода, еще настраиваются сервисы :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:02

  mustbe написав:
  HackStock написав:на этот раз деньги не пропали, а приплюсовались :mrgreen: у меня +14к грн, разрешаю не чинить, пусть будет :lol:

А мне всего 1000 грн подарили.
Маловато будет !
Интересно, если снять эту штуку - вжарит лудшый когда проспится ?

Может не стоит рисковать? :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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  #<1 ... 325326327328
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