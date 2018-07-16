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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 10:43
Квесторе_поверніться написав: Lost написав:Банк Конкорд
а пользовательские шаблоны когда обратно вернете?!? и карт не стало, кроме одной
Шаблони на місці...ось тільки казали що їх можна буде обізвати.
Як це зробити?
В роботі
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Додано: Вів 17 лип, 2018 10:44
Lost написав:Банк Конкорд
а пользовательские шаблоны когда обратно вернете?!? и карт не стало, кроме одной
У Вас пропали остальные карты? Если да, напишите свои данные в ЛС, будем разбираться
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:07
Напишите ее данные в ЛС, если Вас не затруднит
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:29
HackStock написав:
половина этого месяца будет посчитана по 12%, вторая половина по 14%?
Да. Новые тарифы действуют с 16.07.
До 15.07. будет начислено по ставке 12%
С 16.07. будет начислено по ставке 14%
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:29
С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?
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la9
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:30
la9 написав:
С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?
сломалась дорожка к теще?
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:35
дистанционно в ИБ НЕ зарегистрироваться
звонят и говорят, что сперва нужно в банк и стать их клиентом
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uaprofi
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Додано: Вів 17 лип, 2018 11:38
с текущего на карту "Доходная PayPass" через ИБ без комиссий будет
за текущий полюбому 50 грн нужно платить?
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uaprofi
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