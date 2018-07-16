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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:43

  Квесторе_поверніться написав:
  Lost написав:Банк Конкорд
а пользовательские шаблоны когда обратно вернете?!? и карт не стало, кроме одной :shock:

Шаблони на місці...ось тільки казали що їх можна буде обізвати.
Як це зробити?

В роботі
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 341
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 10:44

  Lost написав:Банк Конкорд
а пользовательские шаблоны когда обратно вернете?!? и карт не стало, кроме одной :shock:

У Вас пропали остальные карты? Если да, напишите свои данные в ЛС, будем разбираться
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 341
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:03

  Банк Конкорд написав:
  Lost написав:Банк Конкорд
а пользовательские шаблоны когда обратно вернете?!? и карт не стало, кроме одной :shock:

У Вас пропали остальные карты? Если да, напишите свои данные в ЛС, будем разбираться

у меня проверил на месте, а вот у супруги из 3х осталась одна :lol:
Lost
 
Повідомлень: 1133
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:07

  Lost написав:
  Банк Конкорд написав:
  Lost написав:Банк Конкорд
а пользовательские шаблоны когда обратно вернете?!? и карт не стало, кроме одной :shock:

У Вас пропали остальные карты? Если да, напишите свои данные в ЛС, будем разбираться

у меня проверил на месте, а вот у супруги из 3х осталась одна :lol:

Напишите ее данные в ЛС, если Вас не затруднит
Concord bank: concord.ua
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Повідомлень: 341
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Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:29

  HackStock написав:

половина этого месяца будет посчитана по 12%, вторая половина по 14%?


Да. Новые тарифы действуют с 16.07.
До 15.07. будет начислено по ставке 12%
С 16.07. будет начислено по ставке 14%
Concord bank: concord.ua
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Повідомлень: 341
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:29

С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?
la9
 
Повідомлень: 1056
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:30

  la9 написав:С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?


сломалась дорожка к теще?
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IMPRINTER
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Повідомлень: 34563
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Подякував: 203 раз.
Подякували: 5489 раз.
 
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9
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:35

дистанционно в ИБ НЕ зарегистрироваться
звонят и говорят, что сперва нужно в банк и стать их клиентом ;)
...
uaprofi
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Повідомлень: 1970
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 11:38

с текущего на карту "Доходная PayPass" через ИБ без комиссий будет
за текущий полюбому 50 грн нужно платить?
...
uaprofi
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Повідомлень: 1970
З нами з: 21.04.11
Подякував: 333 раз.
Подякували: 228 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:59

  IMPRINTER написав:
  la9 написав:С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?


сломалась дорожка к теще?

Проверяем
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 341
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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  #<1 ... 327328329330>
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