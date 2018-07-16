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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:37

  la9 написав:С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?

Все работает, у Вас перевод прошел?
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 342
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:39

  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?

Все работает, у Вас перевод прошел?

уже да! А СЭПы уходят нормально?
la9
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 02.07.09
Подякував: 173 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:41

  la9 написав:
  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?

Все работает, у Вас перевод прошел?

уже да! А СЭПы уходят нормально?

Із СоСо?
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Повідомлень: 25118
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:42

  la9 написав:
  Банк Конкорд написав:
  la9 написав:С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?

Все работает, у Вас перевод прошел?

уже да! А СЭПы уходят нормально?

Пока проблем не было
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 342
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:56

Банкомат ПРивата за раз скільки грн видає з дохідної СоСо?
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Повідомлень: 25118
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:57

  Квесторе_поверніться написав:Банкомат ПРивата за раз скільки грн видає з дохідної СоСо?

1000 грн
HackStock
 
Повідомлень: 47
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 13:58

  HackStock написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банкомат ПРивата за раз скільки грн видає з дохідної СоСо?

1000 грн

Ок. Дякую.
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25118
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1282 раз.
 
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  #<1 ... 327328329330
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