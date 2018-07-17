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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лип, 2018 13:37
la9 написав:
С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?
Все работает, у Вас перевод прошел?
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:39
Банк Конкорд написав: la9 написав:
С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?
Все работает, у Вас перевод прошел?
уже да! А СЭПы уходят нормально?
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la9
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:41
la9 написав: Банк Конкорд написав: la9 написав:
С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?
Все работает, у Вас перевод прошел?
уже да! А СЭПы уходят нормально?
Із СоСо?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:42
la9 написав: Банк Конкорд написав: la9 написав:
С Приват24 отправил, но за час так и не зашло. У кого то работает?
Все работает, у Вас перевод прошел?
уже да! А СЭПы уходят нормально?
Пока проблем не было
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
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- Представник банку
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- Повідомлень: 342
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 16 раз.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:56
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- Повідомлень: 25126
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1283 раз.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:57
Квесторе_поверніться написав:
Банкомат ПРивата за раз скільки грн видає з дохідної СоСо?
1000 грн
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HackStock
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Додано: Вів 17 лип, 2018 13:58
HackStock написав: Квесторе_поверніться написав:
Банкомат ПРивата за раз скільки грн видає з дохідної СоСо?
1000 грн
Ок. Дякую.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 18 лип, 2018 01:47
а договор на карточку без мокрой печати (т.е. "ксерокс" печати к тому же еле виден) это у всех так?
это так сейчас можно?
...
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uaprofi
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