А чи сумісна валюта і СоСо?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:16
А чи сумісна валюта і СоСо?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:18
а КоКо это Сима или ощАд шоли или они в одной песочнице бавятся?
хай лучше КоКо докинет парочку прОцентов на пополняемые грн-депо, хотя бы на 6мес.
А то их замануха понятна: сделали 14% на карточной и в любой момент мугут срезать их обратно... А застолбить повышенную ставочку хоты бы на полгода слабо?
щас у народа гривна свободная появится, которую под закупку инвалюты готовили на жнива да под НГ. Разве КоКо не антирестно переманить оту грн? Да и рЭгулятор намекает со своей 17.5%
Востаннє редагувалось clientage в Сер 18 лип, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:20
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:21
Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:26
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:26
А я больше никому денех и не дам
Таак, пограться та на поточні потреби могу тільки гривню
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:32
Скільки поганих кредитів в CоСо ніколи не дізнаємось...кредити своїм проблемними не бувають до ТА, лише після ТА виявляється що їх давно вкрали.
Це так в загальному...на СоСо не натякаю.
Ну і допомоги в тяжку годину СоСо може недочекатися нізвідки...а Ви кажете про валюту тут.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:51
Конкордушка конечно будет не единственным, и не на все деньги. Диверсификация.
Думаю, что он не настолько плох, чтоб не отдать пару-тройку тысяч зеленых.
А госам, очевидно, вообще клиенты не нужны, это видно по обслуживанию, ставкам, мониторингам и т.п. Их и бюджет неплохо кормит. Зачем им напрягаться с клиентами?
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