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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 11:16
Грйс-мэн написав:Банк Конкорд,
что есть интересного типа "доходной", но в долларах?
А чи сумісна валюта і СоСо?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:18
Квесторе_поверніться написав: Грйс-мэн написав:Банк Конкорд,
что есть интересного типа "доходной", но в долларах?
А чи сумісна валюта і СоСо?
а КоКо это Сима или ощАд шоли или они в одной песочнице бавятся?
хай лучше КоКо докинет парочку прОцентов на пополняемые грн-депо, хотя бы на 6мес.
А то их замануха понятна: сделали 14% на карточной и в любой момент мугут срезать их обратно... А застолбить повышенную ставочку хоты бы на полгода слабо?
щас у народа гривна свободная появится, которую под закупку инвалюты готовили на жнива да под НГ. Разве КоКо не антирестно переманить оту грн? Да и рЭгулятор намекает со своей 17.5%
Востаннє редагувалось clientage
в Сер 18 лип, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:20
Квесторе_поверніться написав:
А чи сумісна валюта і СоСо?
А почему нет?
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:21
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: Грйс-мэн написав:Банк Конкорд,
что есть интересного типа "доходной", но в долларах?
А чи сумісна валюта і СоСо?
а КоКо это Сима или ощАд шоли или они в одной песочнице бавятся?
Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:26
Квесторе_поверніться написав:
Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки
Посмотрите сколько у них невозвратных кредитов, и на сколько десятков миллиардов их каждый год докапитализируют
Без помощи из бюджета - это уже трижды банкроты
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:26
Квесторе_поверніться написав: clientage написав: Квесторе_поверніться написав:
А чи сумісна валюта і СоСо?
а КоКо это Сима или ощАд шоли или они в одной песочнице бавятся?
Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки.
А я больше никому денех и не дам
Таак, пограться та на поточні потреби могу тільки гривню
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 18 лип, 2018 11:32
Грйс-мэн написав: Квесторе_поверніться написав:
Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки
Посмотрите сколько у них невозвратных кредитов, и на сколько десятков миллиардов их каждый год докапитализируют
Без помощи из бюджета - это уже трижды банкроты
Скільки поганих кредитів в CоСо ніколи не дізнаємось...кредити своїм проблемними не бувають до ТА, лише після ТА виявляється що їх давно вкрали.
Це так в загальному...на СоСо не натякаю.
Ну і допомоги в тяжку годину СоСо може недочекатися нізвідки...а Ви кажете про валюту тут.
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Квесторе_поверніться
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