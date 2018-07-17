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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:16

  Грйс-мэн написав:Банк Конкорд, что есть интересного типа "доходной", но в долларах?

А чи сумісна валюта і СоСо?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:18

  Квесторе_поверніться написав:
  Грйс-мэн написав:Банк Конкорд, что есть интересного типа "доходной", но в долларах?

А чи сумісна валюта і СоСо?

а КоКо это Сима или ощАд шоли или они в одной песочнице бавятся? :mrgreen:
хай лучше КоКо докинет парочку прОцентов на пополняемые грн-депо, хотя бы на 6мес.
А то их замануха понятна: сделали 14% на карточной и в любой момент мугут срезать их обратно... А застолбить повышенную ставочку хоты бы на полгода слабо? :wink: :wink:
щас у народа гривна свободная появится, которую под закупку инвалюты готовили на жнива да под НГ. Разве КоКо не антирестно переманить оту грн? Да и рЭгулятор намекает со своей 17.5% :wink:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 18 лип, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:20

  Квесторе_поверніться написав:А чи сумісна валюта і СоСо?

А почему нет?
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:21

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Грйс-мэн написав:Банк Конкорд, что есть интересного типа "доходной", но в долларах?

А чи сумісна валюта і СоСо?

а КоКо это Сима или ощАд шоли или они в одной песочнице бавятся? :mrgreen:

Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:26

  Квесторе_поверніться написав:Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки

Посмотрите сколько у них невозвратных кредитов, и на сколько десятков миллиардов их каждый год докапитализируют :-)
Без помощи из бюджета - это уже трижды банкроты
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:26

  Квесторе_поверніться написав:
  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:А чи сумісна валюта і СоСо?

а КоКо это Сима или ощАд шоли или они в одной песочнице бавятся? :mrgreen:

Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки.

А я больше никому денех и не дам :)
Таак, пограться та на поточні потреби могу тільки гривню :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:32

  Грйс-мэн написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки

Посмотрите сколько у них невозвратных кредитов, и на сколько десятков миллиардов их каждый год докапитализируют :-)
Без помощи из бюджета - это уже трижды банкроты

Скільки поганих кредитів в CоСо ніколи не дізнаємось...кредити своїм проблемними не бувають до ТА, лише після ТА виявляється що їх давно вкрали.
Це так в загальному...на СоСо не натякаю.
Ну і допомоги в тяжку годину СоСо може недочекатися нізвідки...а Ви кажете про валюту тут.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:51

Конкордушка конечно будет не единственным, и не на все деньги. Диверсификация.
Думаю, что он не настолько плох, чтоб не отдать пару-тройку тысяч зеленых.

А госам, очевидно, вообще клиенты не нужны, это видно по обслуживанию, ставкам, мониторингам и т.п. Их и бюджет неплохо кормит. Зачем им напрягаться с клиентами? :-)
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 11:59

Re: Конкорд

  Грйс-мэн написав:А госам, очевидно, вообще клиенты не нужны, это видно по обслуживанию, ставкам, мониторингам и т.п. Их и бюджет неплохо кормит. Зачем им напрягаться с клиентами?

А помониторьте УкрЭксИм с января. Чото в нем неожиданно проснулось ритейловое :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:52

шото не нахожу как Вы с бегемота сюда заходите.
пополнение доходной вроде же платное?
или текущий нужно открывать?
...
uaprofi
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