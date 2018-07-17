Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 12:56
uaprofi написав:
шото не нахожу как Вы с бегемота сюда заходите.
пополнение доходной вроде же платное?
или текущий нужно открывать?
П24-мои платежи- в поиске конкорд- пополнение карт
isen
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Додано: Сер 18 лип, 2018 12:59
uaprofi написав:
шото не нахожу как Вы с бегемота сюда заходите.
пополнение доходной вроде же платное?
или текущий нужно открывать?
https://concord.ua/news/popovnennja-kar ... ez-komisij
HackStock
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:14
Грйс-мэн написав: Банк Конкорд,
что есть интересного типа "доходной", но в долларах?
Есть карта inJoy
14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Представник банку
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:22
Банк Конкорд написав: Грйс-мэн написав: Банк Конкорд,
что есть интересного типа "доходной", но в долларах?
Есть карта inJoy
14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте
О, вроде неплохо. Отпугивают 100грн за выпуск карты. Надо подумать и сравнить
Грйс-мэн
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:23
Банк Конкорд
.когда нормальную кредитку выпустите ?)...а то вы самый ЖАДНЫЙ банк , который требует в грейсе -1% ....это в 100-1000 раз больше чем конкуренты предлагают . Что это за грейс где оплата 1% -это профанация понатия грейс-период ).
Если грейс есть то оплата символическая и размер 0.01% в самых скупых а в нормальных - 0.001% .
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:25
Грйс-мэн написав: Банк Конкорд написав: Грйс-мэн написав: Банк Конкорд,
что есть интересного типа "доходной", но в долларах?
Есть карта inJoy
14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте
О, вроде неплохо. Отпугивают 100грн за выпуск карты. Надо подумать и сравнить
Такі суми лякати не повинні.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:25
Банк Конкорд написав: Грйс-мэн написав: Банк Конкорд,
что есть интересного типа "доходной", но в долларах?
Есть карта inJoy
14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте
На неё вход бы сделать с привата, с автоматической конвертацией в валюту...
HackStock
Повідомлень: 49
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
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Додано: Сер 18 лип, 2018 13:29
HackStock написав: Банк Конкорд написав: Грйс-мэн написав: Банк Конкорд,
что есть интересного типа "доходной", но в долларах?
Есть карта inJoy
14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте
На неё вход бы сделать с привата, с автоматической конвертацией в валюту...
Конфертацію валют обіцяли в Айконі...вже чекаєм.
Приват вже почав хвилюватись.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 25141
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1284 раз.
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