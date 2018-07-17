RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Конкорд

Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:56

  uaprofi написав:шото не нахожу как Вы с бегемота сюда заходите.
пополнение доходной вроде же платное?
или текущий нужно открывать?

П24-мои платежи- в поиске конкорд- пополнение карт
isen
 
Повідомлень: 204
З нами з: 21.12.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 12:59

  uaprofi написав:шото не нахожу как Вы с бегемота сюда заходите.
пополнение доходной вроде же платное?
или текущий нужно открывать?

https://concord.ua/news/popovnennja-kar ... ez-komisij
HackStock
 
Повідомлень: 49
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:14

  Грйс-мэн написав:Банк Конкорд, что есть интересного типа "доходной", но в долларах?

Есть карта inJoy :D 14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 343
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:22

  Банк Конкорд написав:
  Грйс-мэн написав:Банк Конкорд, что есть интересного типа "доходной", но в долларах?

Есть карта inJoy :D 14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте

О, вроде неплохо. Отпугивают 100грн за выпуск карты. Надо подумать и сравнить :-)
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 303
З нами з: 22.01.18
Подякував: 205 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:23

Банк Конкорд .когда нормальную кредитку выпустите ?)...а то вы самый ЖАДНЫЙ банк , который требует в грейсе -1% ....это в 100-1000 раз больше чем конкуренты предлагают . Что это за грейс где оплата 1% -это профанация понатия грейс-период ).
Если грейс есть то оплата символическая и размер 0.01% в самых скупых а в нормальных - 0.001% . :roll:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6819
З нами з: 15.08.12
Подякував: 367 раз.
Подякували: 1231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:25

  Грйс-мэн написав:
  Банк Конкорд написав:
  Грйс-мэн написав:Банк Конкорд, что есть интересного типа "доходной", но в долларах?

Есть карта inJoy :D 14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте

О, вроде неплохо. Отпугивают 100грн за выпуск карты. Надо подумать и сравнить :-)

Такі суми лякати не повинні.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25141
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:25

  Банк Конкорд написав:
  Грйс-мэн написав:Банк Конкорд, что есть интересного типа "доходной", но в долларах?

Есть карта inJoy :D 14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте

На неё вход бы сделать с привата, с автоматической конвертацией в валюту...
HackStock
 
Повідомлень: 49
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 13:29

  HackStock написав:
  Банк Конкорд написав:
  Грйс-мэн написав:Банк Конкорд, что есть интересного типа "доходной", но в долларах?

Есть карта inJoy :D 14% на остаток гривны и 3% на остаток в валюте

На неё вход бы сделать с привата, с автоматической конвертацией в валюту...

Конфертацію валют обіцяли в Айконі...вже чекаєм.
Приват вже почав хвилюватись.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25141
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 329330331332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mihasik, wig, Квесторе_поверніться і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (3318)
18.07.2018 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.