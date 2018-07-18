Банк Конкорд .когда нормальную кредитку выпустите ?)...а то вы самый ЖАДНЫЙ банк , который требует в грейсе -1% ....это в 100-1000 раз больше чем конкуренты предлагают . Что это за грейс где оплата 1% -это профанация понатия грейс-период ). Если грейс есть то оплата символическая и размер 0.01% в самых скупых а в нормальных - 0.001% .
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-VICTOR- написав:Банк Конкорд .когда нормальную кредитку выпустите ?)...а то вы самый ЖАДНЫЙ банк , который требует в грейсе -1% ....это в 100-1000 раз больше чем конкуренты предлагают . Что это за грейс где оплата 1% -это профанация понатия грейс-период ). Если грейс есть то оплата символическая и размер 0.01% в самых скупых а в нормальных - 0.001% .
Судя по политике наращивания % на остаток банке интереснее дебетовые клиенты, поэтому ответ никогда
Квесторе_поверніться написав:Сіма і ощАд з іншої компанії, це солідняки
Посмотрите сколько у них невозвратных кредитов, и на сколько десятков миллиардов их каждый год докапитализируют Без помощи из бюджета - это уже трижды банкроты
Скільки поганих кредитів в CоСо ніколи не дізнаємось...кредити своїм проблемними не бувають до ТА, лише після ТА виявляється що їх давно вкрали. Це так в загальному...на СоСо не натякаю. Ну і допомоги в тяжку годину СоСо може недочекатися нізвідки...а Ви кажете про валюту тут.
Але ж в найгіршому випадку ФГВ компенсує ? СоСо належить до ФГВ ?