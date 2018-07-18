Додано: Сер 18 лип, 2018 16:53

Банк Конкорд написав: BBC написав: clientage написав: СоСо належить до ФГВ ? СоСо належить до ФГВ ?

Нее, КоКо эт единственный банк у Неньки, который забыли вписать в аналы понда



ОфПреда прошу простить за такие мои шуточки Нее, КоКо эт единственный банк у Неньки, который забыли вписать в аналы пондаОфПреда прошу простить за такие мои шуточки

Еще Конкорд не належить ФГВФО. От коли введуть провідного фахівця - тоді стане належати. Еще Конкорд не належить ФГВФО. От коли введуть провідного фахівця - тоді стане належати.

что-то Вы плохо знаете наш банк[/quote]Вообще не знаю ваш банк. Познакомился только всвязи с прекращением СМС - информирования в Привате. Люди на форуме присоветовали - присматриваюсь пока. У меня в Привате большой кредитный лимит - и за покупки плачу картой кредитной бывает 2-3 раза в день. Возмущению нет предела из-за отмены СМС. У вас так и не понял - оно есть или как бы Вайбер ? так это фигня и в Привате есть, но это не годится. Карту кредитную в Привате уже погасил и не пользуюсь. Наверное заблокирую до лучших времен. Пока мало что понял про СоСо. Нужно мне платить картой - так удобнее - в Привате платил кредиткой с выгодным грейсом. Мои деньги лежат на депо под процент там же , а в то время я плачу деньгами Привата кредиткой - без процентов погашаю за грей период всегда. Выходит проценты по моему дебету - выгода была. Но она не особо значительная. Разве что поиграться- нужно быть в курсе - где выгоду можно поиметь. С СоСо знакомлюсь только. Ищу выгоды для себя. Не нравится , что отделения в Днепре только 2 и в неудобных местах. Конфликтная ситуация вокруг банка тоже не плюс, хотя уверен , что правда на сторон банка, но проблемы никому не нужны.Коротко и ясно плюсы не понял на фоне других банков. Понят так , что есть карта доходная и там 14% на остаток по карте - со следующего месяца - после покупок с карты на 500 гр. Это интересный вариант. Не понял при чем тут интернет Фрегат ? Как бы погружаться во много буков - пока не готов, хотелось коротко суть и выгодные стороны.