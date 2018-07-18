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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 331332333334

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:31

  Грйс-мэн написав:
  Банк Конкорд написав:Это единоразовая плата за выпуск карты, дальнейшее обслуживание беcплатное. Также эта карта считается самой выгодной для путешествий. Нет % за конвертацию покупок в других валютах. А также по ней кэшбэк 5% за покупки в сети фастфуд ресторанов.

Кешбек только для грн карточек, как я понял

Все верно
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:37

  Банк Конкорд написав:
  curiousobro написав:
  Банк Конкорд написав:https://concord.ua/page/fond-garantirov ... heskih-lic
что-то Вы плохо знаете наш банк


Не дай вам бог начать принадлежать фонду :)
Различайте участие и принадлежность по ликвидации.

Блин, надо украинский точно подтягивать :oops:


Це в будь якому разі не буде зайвим, якщо вже працюєте на україномовному фінансовому форумі. :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 15:40

  curiousobro написав:
  Банк Конкорд написав:Блин, надо украинский точно подтягивать :oops:


Це в будь якому разі не буде зайвим, якщо вже працюєте на україномовному фінансовому форумі. :)

Це точно, але у мене з англійською краще :oops:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 350
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:10

  Квесторе_поверніться написав:
  HackStock написав:На неё вход бы сделать с привата, с автоматической конвертацией в валюту...

Конфертацію валют обіцяли в Айконі...вже чекаєм.
Приват вже почав хвилюватись.

https://www.facebook.com/concord.ua/photos/a.932453633432187.1073741831.927126277298256/2059172237426982/?type=3
Конкорд Банк / Concord bank Спасибо большое :) Над онлайн-обменом уже работаем
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vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:49

  Банк Конкорд написав:
  Грйс-мэн написав:Кешбек только для грн карточек, как я понял

Все верно

Це неподобство треба виправляти.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 16:53

  Банк Конкорд написав:
  BBC написав:
  clientage написав:СоСо належить до ФГВ ?

Нее, КоКо эт единственный банк у Неньки, который забыли вписать в аналы понда :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ОфПреда прошу простить за такие мои шуточки :oops:

Еще Конкорд не належить ФГВФО. От коли введуть провідного фахівця - тоді стане належати.

https://concord.ua/page/fond-garantirov ... heskih-lic
что-то Вы плохо знаете наш банк[/quote]
Вообще не знаю ваш банк. Познакомился только всвязи с прекращением СМС - информирования в Привате. Люди на форуме присоветовали - присматриваюсь пока. У меня в Привате большой кредитный лимит - и за покупки плачу картой кредитной бывает 2-3 раза в день. Возмущению нет предела из-за отмены СМС. У вас так и не понял - оно есть или как бы Вайбер ? так это фигня и в Привате есть, но это не годится. Карту кредитную в Привате уже погасил и не пользуюсь. Наверное заблокирую до лучших времен. Пока мало что понял про СоСо. Нужно мне платить картой - так удобнее - в Привате платил кредиткой с выгодным грейсом. Мои деньги лежат на депо под процент там же , а в то время я плачу деньгами Привата кредиткой - без процентов погашаю за грей период всегда. Выходит проценты по моему дебету - выгода была. Но она не особо значительная. Разве что поиграться- нужно быть в курсе - где выгоду можно поиметь. С СоСо знакомлюсь только. Ищу выгоды для себя. Не нравится , что отделения в Днепре только 2 и в неудобных местах. Конфликтная ситуация вокруг банка тоже не плюс, хотя уверен , что правда на сторон банка, но проблемы никому не нужны.
Коротко и ясно плюсы не понял на фоне других банков. Понят так , что есть карта доходная и там 14% на остаток по карте - со следующего месяца - после покупок с карты на 500 гр. Это интересный вариант. Не понял при чем тут интернет Фрегат ? Как бы погружаться во много буков - пока не готов, хотелось коротко суть и выгодные стороны.
kalinavalera1
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