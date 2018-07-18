Додано: Сер 18 лип, 2018 16:53

Банк Конкорд написав: clientage написав: СоСо належить до ФГВ ?

Нее, КоКо эт единственный банк у Неньки, который забыли вписать в аналы понда



ОфПреда прошу простить за такие мои шуточки СоСо належить до ФГВ ?Нее, КоКо эт единственный банк у Неньки, который забыли вписать в аналы пондаОфПреда прошу простить за такие мои шуточки

Еще Конкорд не належить ФГВФО. От коли введуть провідного фахівця - тоді стане належати. Еще Конкорд не належить ФГВФО. От коли введуть провідного фахівця - тоді стане належати.

что-то Вы плохо знаете наш банк[/quote]Вообще не знаю ваш банк. Познакомился только всвязи с прекращением СМС - информирования в Привате. Люди на форуме присоветовали - присматриваюсь пока. У меня в Привате большой кредитный лимит - и за покупки плачу картой кредитной бывает 2-3 раза в день. Возмущению нет предела из-за отмены СМС. У вас так и не понял - оно есть через СМС от 100 гр. или как бы только Вайбер ? так это фигня- через Вайбер и в Привате есть, но это не годится. Хотя поскольку у вас проценты на дебет и серьезные суммы я не планирую, то может и сойдет без СМС? Но скидывать на вайбер инфо по приватным счетам это вообще чума полная. Карту кредитную в Привате уже погасил и не пользуюсь. Наверное даже заблокирую ее до лучших времен, когда смогу ее контролировать с СМС инфо. Пока мало что понял про СоСо.Нужно мне платить картой - так удобнее - в Привате платил кредиткой с выгодным грейсом. Мои деньги лежат на депо под процент там же , а я в то время я плачу деньгами Привата кредиткой - без процентов погашаю за грейс период всегда. Выходит проценты по моему дебету -это моя выгода была. Но она не особо значительная. Разве что поиграться- нужно быть в курсе - где выгоду можно поиметь. С СоСо знакомлюсь только. Ищу выгоды для себя.Не нравится , что отделения в Днепре только 2 и в неудобных местах. Конфликтная ситуация вокруг банка тоже не плюс, хотя уверен , что правда на сторон банка, но проблемы никому не нужны и напрягают - как известно "деньги любят тишину" , вот если бы деньги любили сомнительные митинги ,и тем более правду - на земле настал бы рай давно. Но все не так.Коротко и ясно - плюсы не совсем понял на фоне других банков. Понял так , что есть карта "доходная" и там 14% на остаток по карте - со следующего месяца - после покупок с карты на 500 гр. Это интересный вариант для меня вполне. То ж как с Приватом и его грейс-периодом - только в профиль. Не понял при чем тут интернет Фрегат ? Это я плачу за Фрегат на счет СоСо ежемесячно давно- давно. Только так и знаю - про СоСо. Про Фрегат никто так и не ответил - какие бонусы тут ? Как бы погружаться во много буков - пока не готов, хотелось коротко суть и выгодные стороны.Еще делаю покупки в инет магазах. Иногда плачу в валюте.Был в разное время клиентом разных банков , Дельты, ПИБа, Форума, Укрсоцбанка, но Приват при этом был всегда "точкой опоры". Жаль что там стало все меняться и опорой он уже не является. И мощный плюс Привата отделения в каждом квартале.