Грйс-мэн написав:
Кешбек только для грн карточек, как я понял
Все верно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:31
Все верно
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:37
Це в будь якому разі не буде зайвим, якщо вже працюєте на україномовному фінансовому форумі.
Додано: Сер 18 лип, 2018 15:40
Це точно, але у мене з англійською краще
Concord bank: concord.ua
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:10
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Додано: Сер 18 лип, 2018 16:49
Це неподобство треба виправляти.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Сер 18 лип, 2018 16:53
что-то Вы плохо знаете наш банк[/quote]
Вообще не знаю ваш банк. Познакомился только всвязи с прекращением СМС - информирования в Привате. Люди на форуме присоветовали - присматриваюсь пока. У меня в Привате большой кредитный лимит - и за покупки плачу картой кредитной бывает 2-3 раза в день. Возмущению нет предела из-за отмены СМС. У вас так и не понял - оно есть через СМС от 100 гр. или как бы только Вайбер ? так это фигня- через Вайбер и в Привате есть, но это не годится. Хотя поскольку у вас проценты на дебет и серьезные суммы я не планирую, то может и сойдет без СМС? Но скидывать на вайбер инфо по приватным счетам это вообще чума полная. Карту кредитную в Привате уже погасил и не пользуюсь. Наверное даже заблокирую ее до лучших времен, когда смогу ее контролировать с СМС инфо. Пока мало что понял про СоСо.
Нужно мне платить картой - так удобнее - в Привате платил кредиткой с выгодным грейсом. Мои деньги лежат на депо под процент там же , а я в то время я плачу деньгами Привата кредиткой - без процентов погашаю за грейс период всегда. Выходит проценты по моему дебету -это моя выгода была. Но она не особо значительная. Разве что поиграться- нужно быть в курсе - где выгоду можно поиметь. С СоСо знакомлюсь только. Ищу выгоды для себя.
Не нравится , что отделения в Днепре только 2 и в неудобных местах. Конфликтная ситуация вокруг банка тоже не плюс, хотя уверен , что правда на сторон банка, но проблемы никому не нужны и напрягают - как известно "деньги любят тишину" , вот если бы деньги любили сомнительные митинги ,и тем более правду - на земле настал бы рай давно. Но все не так.
Коротко и ясно - плюсы не совсем понял на фоне других банков. Понял так , что есть карта "доходная" и там 14% на остаток по карте - со следующего месяца - после покупок с карты на 500 гр. Это интересный вариант для меня вполне. То ж как с Приватом и его грейс-периодом - только в профиль. Не понял при чем тут интернет Фрегат ? Это я плачу за Фрегат на счет СоСо ежемесячно давно- давно. Только так и знаю - про СоСо. Про Фрегат никто так и не ответил - какие бонусы тут ? Как бы погружаться во много буков - пока не готов, хотелось коротко суть и выгодные стороны.
Еще делаю покупки в инет магазах. Иногда плачу в валюте.
Был в разное время клиентом разных банков , Дельты, ПИБа, Форума, Укрсоцбанка, но Приват при этом был всегда "точкой опоры". Жаль что там стало все меняться и опорой он уже не является. И мощный плюс Привата отделения в каждом квартале.
Додано: Сер 18 лип, 2018 20:40
kalinavalera1 Фрегат принадлежит Славику Мишалову, а дорогая и уважаемая, Леночка Соседка его жена и таким образом просто рекламируется банк, завлекая кешбеком клиентов фрегата, стать клиентами лучшего банка на свете))
Додано: Сер 18 лип, 2018 21:56
вроде не жена, а сожительница ... хоть у них и есть совместный ребенок ... или уже поженились?
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