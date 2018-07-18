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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 332333334335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:02

  uaprofi написав:
  kalinavalera1 написав:есть карта "доходная" и там 14% на остаток по карте - со следующего месяца - после покупок с карты на 500 гр.


это правда?
шото такого условия (про покупки на 500 грн)в тарифах не нахожу.
14% будут начислять на любую сумму и на 100грн тоже?
т.е. нет ограничений на максимум и минимум?

У сообщениях Вами цитируемого человека обычно все смешано в кучу "кони-люди", поэтому ИМХО не стоит относится к его сообщениям как к источнику информации :wink:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:13

Re: Конкорд

Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:49

  IMPRINTER написав:
  HackStock написав:kalinavalera1 Фрегат принадлежит Славику Мишалову, а дорогая и уважаемая, Леночка Соседка его жена и таким образом просто рекламируется банк, завлекая кешбеком клиентов фрегата, стать клиентами лучшего банка на свете))


вроде не жена, а сожительница ... хоть у них и есть совместный ребенок ... или уже поженились?

та по моему была женой, с двойной фамилией Соседка-Мишалова, а потом развелись
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 08:57

Сначала была просто соседкой.
Потом - женой.
Сейчас опять - просто соседка.
:)
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:13

Re: Конкорд

Добрый день. Подскажите плизз. Есть доходная (не голд).
1 Как начисляется кешбек? (были уже покупки и на АЗС и в магазине и Портмоне)Когда будет виден результат?
2 Как пополнять, кроме привата, кассы и терминалов. Есть какой-нибудь Р2р бесплатно?

Заранее спасибо.
oksana--61
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:25

Re: Конкорд

Результат будет в предпоследний рабочий день.
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:30

  mustbe написав:Сначала была просто соседкой.
Потом - женой.
Сейчас опять - просто соседка.
:)


понял )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:35

  IMPRINTER написав:
  mustbe написав:Сначала была просто соседкой.
Потом - женой.
Сейчас опять - просто соседка.
:)


понял )

Там ще друга Соседка є...тема якої не розкрита. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:37

Re: Конкорд

  oksana--61 написав:Есть какой-нибудь Р2р бесплатно

Мабуть немає.
Але обіцяли в Айконі прикрутити...якщо буде платним то нікому непотрібним.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:39

  Квесторе_поверніться написав:Там ще друга Соседка є...тема якої не розкрита. :wink:


наверное подруга аполлоныча - иначе б его после 1,5 ляма штрафа не оставили бы работать, а с волчьим билетом на биржу труда :mrgreen:
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