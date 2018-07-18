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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 07:02
uaprofi написав: kalinavalera1 написав:
есть карта "доходная" и там 14% на остаток по карте - со следующего месяца - после покупок с карты на 500 гр.
это правда?
шото такого условия (про покупки на 500 грн)в тарифах не нахожу.
14% будут начислять на любую сумму и на 100грн тоже?
т.е. нет ограничений на максимум и минимум?
У сообщениях Вами цитируемого человека обычно все смешано в кучу "кони-люди", поэтому ИМХО не стоит относится к его сообщениям как к источнику информации
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Flamingo
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Додано: Чет 19 лип, 2018 07:13
Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток
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Alex_ki
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:49
IMPRINTER написав: HackStock написав:kalinavalera1
Фрегат принадлежит Славику Мишалову, а дорогая и уважаемая, Леночка Соседка его жена и таким образом просто рекламируется банк, завлекая кешбеком клиентов фрегата, стать клиентами лучшего банка на свете))
вроде не жена, а сожительница ... хоть у них и есть совместный ребенок ... или уже поженились?
та по моему была женой, с двойной фамилией Соседка-Мишалова, а потом развелись
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HackStock
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Додано: Чет 19 лип, 2018 08:57
Сначала была просто соседкой.
Потом - женой.
Сейчас опять - просто соседка.
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mustbe
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:13
Добрый день. Подскажите плизз. Есть доходная (не голд).
1 Как начисляется кешбек? (были уже покупки и на АЗС и в магазине и Портмоне)Когда будет виден результат?
2 Как пополнять, кроме привата, кассы и терминалов. Есть какой-нибудь Р2р бесплатно?
Заранее спасибо.
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oksana--61
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:25
Результат будет в предпоследний рабочий день.
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Alex_ki
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:30
mustbe написав:
Сначала была просто соседкой.
Потом - женой.
Сейчас опять - просто соседка.
понял )
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:35
IMPRINTER написав: mustbe написав:
Сначала была просто соседкой.
Потом - женой.
Сейчас опять - просто соседка.
понял )
Там ще друга Соседка є...тема якої не розкрита.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:37
oksana--61 написав:
Есть какой-нибудь Р2р бесплатно
Мабуть немає.
Але обіцяли в Айконі прикрутити...якщо буде платним то нікому непотрібним.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 09:39
Квесторе_поверніться написав:
Там ще друга Соседка є...тема якої не розкрита.
наверное подруга аполлоныча - иначе б его после 1,5 ляма штрафа не оставили бы работать, а с волчьим билетом на биржу труда
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