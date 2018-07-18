Вы путаете служебную несостоятельность и должность громоотвод.
Наверняка была просьба прикрыть левый и чуток правого глаза
Таких людей не выганяют.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:06
Вы путаете служебную несостоятельность и должность громоотвод.
Наверняка была просьба прикрыть левый и чуток правого глаза
Таких людей не выганяют.
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:12
Останнім часом Аполонич не лютує?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:10
Re: Конкорд
Смешно ! Речь об условиях банковского договора - думаю всем понятно, что я не сам это придумал. Мне так сказали на их горячке. Перепутать что-то могу вполне, как любой живой человек, поэтому задал вопрос - об условиях, а не выдаю инфу от имени сотрудников банка.
Раздавать негативные характеристики людям - не зная их - совсем позорно. Как докатились до такого ? А когда оказалось что я прав - вы извиняться все равно не будете? Просто несчастный по жизни - ищите на кого бы ваше внутреннее г - вылить ? Держите его в себе. А характеристики раздавать будете если вас попросят и только на тех кого вы хорошо знаете.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:23
Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.
И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:31
1. КБ це кешбек - кошти що повертає банк за покупки і платежі.
2. 500 грн трат за попередній місяць необхідна умова отримання кешбеку за поточний місяць по оплатах Фрегату.
3.Нарахування 14% річних за кожний день розміщення коштів на рахунку Дохідної карти не залежить від трат.
4. Банка ризикова, що потрібно враховувати.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:44
В моем сообщении не было ни слова характеристики вас как человека. Попытайтесь перечитать и может поймёте, что мой комментарий касался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ваших сообщений, а никак не вас. Более того моё сообщение было адресовано вовсе не вам, а адекватному человеку. Ваш же "авторитет" на форуме вами же заслуженный, большинству давно общеизвестен и ему мой комментарий уж точно никак не повредит. Поэтому тот поток "дерьма" которым вы пытаетесь тут плескать в мою сторону адресуйте себе.
ЗЫ.Мне отвечать можете не трудится. Давно собирался занести вас в ЧС, чтобы не читать бред. Видимо пора.
|