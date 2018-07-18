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банках (гарне і погане) / Конкорд Конкорд + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 333334335336 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Конкорд 3.4 5 26 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 6 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 4% 1 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 4 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 7 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 31% 8 Всього голосів : 26 Додано: Чет 19 лип, 2018 10:06 IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав: Там ще друга Соседка є...тема якої не розкрита. Там ще друга Соседка є...тема якої не розкрита.



наверное подруга аполлоныча - иначе б его после 1,5 ляма штрафа не оставили бы работать, а с волчьим билетом на биржу труда наверное подруга аполлоныча - иначе б его после 1,5 ляма штрафа не оставили бы работать, а с волчьим билетом на биржу труда

Вы путаете служебную несостоятельность и должность громоотвод.



Наверняка была просьба прикрыть левый и чуток правого глаза



Таких людей не выганяют. Вы путаете служебную несостоятельность и должность громоотвод.Наверняка была просьба прикрыть левый и чуток правого глазаТаких людей не выганяют. curiousobro Повідомлень: 1165 З нами з: 21.07.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 10:12 Останнім часом Аполонич не лютує? Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist Квесторе_поверніться Повідомлень: 25176 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 13:10 Re: Конкорд Flamingo написав: У сообщениях Вами цитируемого человека обычно все смешано в кучу "кони-люди", поэтому ИМХО не стоит относится к его сообщениям как к источнику информации У сообщениях Вами цитируемого человека обычно все смешано в кучу "кони-люди", поэтому ИМХО не стоит относится к его сообщениям как к источнику информации

Смешно ! Речь об условиях банковского договора - думаю всем понятно, что я не сам это придумал. Мне так сказали на их горячке. Перепутать что-то могу вполне, как любой живой человек, поэтому задал вопрос - об условиях, а не выдаю инфу от имени сотрудников банка.

Раздавать негативные характеристики людям - не зная их - совсем позорно. Как докатились до такого ? А когда оказалось что я прав - вы извиняться все равно не будете? Просто несчастный по жизни - ищите на кого бы ваше внутреннее г - вылить ? Держите его в себе. А характеристики раздавать будете если вас попросят и только на тех кого вы хорошо знаете. Смешно ! Речь об условиях банковского договора - думаю всем понятно, что я не сам это придумал. Мне так сказали на их горячке. Перепутать что-то могу вполне, как любой живой человек, поэтому задал вопрос - об условиях, а не выдаю инфу от имени сотрудников банка.Раздавать негативные характеристики людям - не зная их - совсем позорно. Как докатились до такого ? А когда оказалось что я прав - вы извиняться все равно не будете? Просто несчастный по жизни - ищите на кого бы ваше внутреннее г - вылить ? Держите его в себе. А характеристики раздавать будете если вас попросят и только на тех кого вы хорошо знаете. kalinavalera1

Повідомлень: 4532 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 13:23 Alex_ki написав: Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток



Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.

И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно. Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно. kalinavalera1

Повідомлень: 4532 З нами з: 07.05.11 Подякував: 646 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 13:31 kalinavalera1 написав: Alex_ki написав: Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток



Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать. Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.

1. КБ це кешбек - кошти що повертає банк за покупки і платежі.

2. 500 грн трат за попередній місяць необхідна умова отримання кешбеку за поточний місяць по оплатах Фрегату.

3.Нарахування 14% річних за кожний день розміщення коштів на рахунку Дохідної карти не залежить від трат.

4. Банка ризикова, що потрібно враховувати. 1. КБ це кешбек - кошти що повертає банк за покупки і платежі.2. 500 грн трат за попередній місяць необхідна умова отримання кешбеку за поточний місяць по оплатах Фрегату.3.Нарахування 14% річних за кожний день розміщення коштів на рахунку Дохідної карти не залежить від трат.4. Банка ризикова, що потрібно враховувати. Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6

Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist Квесторе_поверніться Повідомлень: 25176 З нами з: 22.11.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 1286 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 19 лип, 2018 13:44 kalinavalera1 написав: Flamingo написав: У сообщениях Вами цитируемого человека обычно все смешано в кучу "кони-люди", поэтому ИМХО не стоит относится к его сообщениям как к источнику информации У сообщениях Вами цитируемого человека обычно все смешано в кучу "кони-люди", поэтому ИМХО не стоит относится к его сообщениям как к источнику информации

Смешно ! Речь об условиях банковского договора - думаю всем понятно, что я не сам это придумал. Мне так сказали на их горячке. Перепутать что-то могу вполне, как любой живой человек, поэтому задал вопрос - об условиях, а не выдаю инфу от имени сотрудников банка.

Раздавать негативные характеристики людям - не зная их - совсем позорно. Как докатились до такого ? А когда оказалось что я прав - вы извиняться все равно не будете? Просто несчастный по жизни - ищите на кого бы ваше внутреннее г - вылить ? Держите его в себе. А характеристики раздавать будете если вас попросят и только на тех кого вы хорошо знаете. Смешно ! Речь об условиях банковского договора - думаю всем понятно, что я не сам это придумал. Мне так сказали на их горячке. Перепутать что-то могу вполне, как любой живой человек, поэтому задал вопрос - об условиях, а не выдаю инфу от имени сотрудников банка.Раздавать негативные характеристики людям - не зная их - совсем позорно. Как докатились до такого ? А когда оказалось что я прав - вы извиняться все равно не будете? Просто несчастный по жизни - ищите на кого бы ваше внутреннее г - вылить ? Держите его в себе. А характеристики раздавать будете если вас попросят и только на тех кого вы хорошо знаете.

В моем сообщении не было ни слова характеристики вас как человека. Попытайтесь перечитать и может поймёте, что мой комментарий касался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ваших сообщений, а никак не вас. Более того моё сообщение было адресовано вовсе не вам, а адекватному человеку. Ваш же "авторитет" на форуме вами же заслуженный, большинству давно общеизвестен и ему мой комментарий уж точно никак не повредит. Поэтому тот поток "дерьма" которым вы пытаетесь тут плескать в мою сторону адресуйте себе.

ЗЫ.Мне отвечать можете не трудится. Давно собирался занести вас в ЧС, чтобы не читать бред. Видимо пора. В моем сообщении не было ни слова характеристики вас как человека. Попытайтесь перечитать и может поймёте, что мой комментарий касался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ваших сообщений, а никак не вас. Более того моё сообщение было адресовано вовсе не вам, а адекватному человеку. Ваш же "авторитет" на форуме вами же заслуженный, большинству давно общеизвестен и ему мой комментарий уж точно никак не повредит. Поэтому тот поток "дерьма" которым вы пытаетесь тут плескать в мою сторону адресуйте себе.ЗЫ.Мне отвечать можете не трудится. Давно собирался занести вас в ЧС, чтобы не читать бред. Видимо пора. Flamingo

Повідомлень: 617 З нами з: 20.03.15 Подякував: 23 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 333334335336 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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