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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 333334335336

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:06

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Там ще друга Соседка є...тема якої не розкрита. :wink:


наверное подруга аполлоныча - иначе б его после 1,5 ляма штрафа не оставили бы работать, а с волчьим билетом на биржу труда :mrgreen:

Вы путаете служебную несостоятельность и должность громоотвод.

Наверняка была просьба прикрыть левый и чуток правого глаза :)

Таких людей не выганяют.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:12

Останнім часом Аполонич не лютує?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:10

Re: Конкорд

  Flamingo написав:У сообщениях Вами цитируемого человека обычно все смешано в кучу "кони-люди", поэтому ИМХО не стоит относится к его сообщениям как к источнику информации

Смешно ! Речь об условиях банковского договора - думаю всем понятно, что я не сам это придумал. Мне так сказали на их горячке. Перепутать что-то могу вполне, как любой живой человек, поэтому задал вопрос - об условиях, а не выдаю инфу от имени сотрудников банка.
Раздавать негативные характеристики людям - не зная их - совсем позорно. Как докатились до такого ? А когда оказалось что я прав - вы извиняться все равно не будете? Просто несчастный по жизни - ищите на кого бы ваше внутреннее г - вылить ? Держите его в себе. А характеристики раздавать будете если вас попросят и только на тех кого вы хорошо знаете.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:23

  Alex_ki написав:Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток


Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.
И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:31

  kalinavalera1 написав:
  Alex_ki написав:Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток


Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.

1. КБ це кешбек - кошти що повертає банк за покупки і платежі.
2. 500 грн трат за попередній місяць необхідна умова отримання кешбеку за поточний місяць по оплатах Фрегату.
3.Нарахування 14% річних за кожний день розміщення коштів на рахунку Дохідної карти не залежить від трат.
4. Банка ризикова, що потрібно враховувати.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:44

  kalinavalera1 написав:
  Flamingo написав:У сообщениях Вами цитируемого человека обычно все смешано в кучу "кони-люди", поэтому ИМХО не стоит относится к его сообщениям как к источнику информации

Смешно ! Речь об условиях банковского договора - думаю всем понятно, что я не сам это придумал. Мне так сказали на их горячке. Перепутать что-то могу вполне, как любой живой человек, поэтому задал вопрос - об условиях, а не выдаю инфу от имени сотрудников банка.
Раздавать негативные характеристики людям - не зная их - совсем позорно. Как докатились до такого ? А когда оказалось что я прав - вы извиняться все равно не будете? Просто несчастный по жизни - ищите на кого бы ваше внутреннее г - вылить ? Держите его в себе. А характеристики раздавать будете если вас попросят и только на тех кого вы хорошо знаете.

В моем сообщении не было ни слова характеристики вас как человека. Попытайтесь перечитать и может поймёте, что мой комментарий касался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ваших сообщений, а никак не вас. Более того моё сообщение было адресовано вовсе не вам, а адекватному человеку. Ваш же "авторитет" на форуме вами же заслуженный, большинству давно общеизвестен и ему мой комментарий уж точно никак не повредит. Поэтому тот поток "дерьма" которым вы пытаетесь тут плескать в мою сторону адресуйте себе.
ЗЫ.Мне отвечать можете не трудится. Давно собирался занести вас в ЧС, чтобы не читать бред. Видимо пора.
Flamingo
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