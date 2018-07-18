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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 10:12

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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:23

  Alex_ki написав:Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток


Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.
И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:31

  kalinavalera1 написав:
  Alex_ki написав:Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток


Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.

1. КБ це кешбек - кошти що повертає банк за покупки і платежі.
2. 500 грн трат за попередній місяць необхідна умова отримання кешбеку за поточний місяць по оплатах Фрегату.
3.Нарахування 14% річних за кожний день розміщення коштів на рахунку Дохідної карти не залежить від трат.
4. Банка ризикова, що потрібно враховувати.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:02

Re: Конкорд

...ну ...капец " пропал дом" )) Лера - Вам этот банк не подойдет )) это тот же Приват - только мааленький ))
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:06

  -VICTOR- написав:...ну ...капец " пропал дом" )) Лера - Вам этот банк не подойдет )) это тот же Приват - только мааленький ))

В Приваті немає 14%. :)
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:12

КоКо лудшый!

  Квесторе_поверніться написав:
  -VICTOR- написав:...ну ...капец " пропал дом" )) Лера - Вам этот банк не подойдет )) это тот же Приват - только мааленький ))

В Приваті немає 14%. :)

Чо это? Хай Лера переведет з/п в Приват, будет даже 17,39%. Лера, советую, вернитесь в Приват, вы его не распробовали до конца. Он хороший.
А в КоКо нуна суетиться постоянно, он сильно живой и заводной как для банки да и отд. оч. мало :wink: :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:30

  Квесторе_поверніться написав:В Приваті немає 14%.

В Привате 14% БЕЗНАЛОГОВЫХ. Конечно, это не по остатку на карте, но депо с неограниченным пополнением и возможностью досрочного снятия.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:40

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  -VICTOR- написав:...ну ...капец " пропал дом" )) Лера - Вам этот банк не подойдет )) это тот же Приват - только мааленький ))

В Приваті немає 14%. :)

Чо это? Хай Лера переведет з/п в Приват, будет даже 17,39%. Лера, советую, вернитесь в Приват, вы его не распробовали до конца. Он хороший.
А в КоКо нуна суетиться постоянно, он сильно живой и заводной как для банки да и отд. оч. мало :wink: :wink:


Я в Приват остался - у меня там есть счета - и не один. Полностью Сосо не заменит - это и так ясно. В Привате перестал платить их кредитной картой ежедневные покупки. Эту карту погасил , все что брал и не юзаю.


Я не суетливый и не стремлюсь заработать все деньги на свете. :mrgreen: Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом - все тем не менее гавкнулись. Я правда успел выскочить раньше. Приват распробовал за 18 лет. Был "точкой опоры" реально .Меня последний год стало многое не устраивать. Но выбора нет, похоже. С картой неясно куда податься. Хочу по-прежнему платить не кешем, а пластиком. Но не хочу без СМС информирования пользоваться активно пластиком.

Что бы получать 14% на гривну нет смысла заморачиваться слишком и тем более рисковать - так как планирую суммы скромные держать там. И понял , что с начала нужно перевести 500гр. на счет Фрегата ? Что бы карта заработала на 14% ? Или нет ? 500гр на Фрегат - это чтобы КБ включили, а 14% и так начисляют с первого дня ? Не те деньги, не та прибыль -что б до потолка скакать из-за них :mrgreen: Печально как....
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:56

  HackStock написав:
  IMPRINTER написав:
  HackStock написав:kalinavalera1 Фрегат принадлежит Славику Мишалову, а дорогая и уважаемая, Леночка Соседка его жена и таким образом просто рекламируется банк, завлекая кешбеком клиентов фрегата, стать клиентами лучшего банка на свете))


вроде не жена, а сожительница ... хоть у них и есть совместный ребенок ... или уже поженились?

та по моему была женой, с двойной фамилией Соседка-Мишалова, а потом развелись

Ну так может ради ребенка и женился, фиктивно, чтоб потом отцовство не доказывать через экспертизу в суде. Оформил ребенка, и опять живи свободно :)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:59

  Квесторе_поверніться написав:
  kalinavalera1 написав:
  Alex_ki написав:Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток


Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.

1. КБ це кешбек - кошти що повертає банк за покупки і платежі.
2. 500 грн трат за попередній місяць необхідна умова отримання кешбеку за поточний місяць по оплатах Фрегату.
3.Нарахування 14% річних за кожний день розміщення коштів на рахунку Дохідної карти не залежить від трат.
4. Банка ризикова, що потрібно враховувати.


Дуже вдячний - тепер зрозумів! Дякую пана! особливо за попередження про ризиковий банк. Не великий банк - завжди ризиковий. Я користувався тільки дуже надійними банками - такі обирав, але вони теж..... Форум , Пиб , Дельта, Укрсоц. Обираю рівновагу та спокій - з того що маємо....
kalinavalera1
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