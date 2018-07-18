Додано: Чет 19 лип, 2018 14:40

clientage написав: Квесторе_поверніться написав: -VICTOR- написав: ...ну ...капец " пропал дом" )) Лера - Вам этот банк не подойдет )) это тот же Приват - только мааленький )) ...ну ...капец " пропал дом" )) Лера - Вам этот банк не подойдет )) это тот же Приват - только мааленький ))

В Приваті немає 14%. В Приваті немає 14%.

Чо это? Хай Лера переведет з/п в Приват, будет даже 17,39%. Лера, советую, вернитесь в Приват, вы его не распробовали до конца. Он хороший.

А в КоКо нуна суетиться постоянно, он сильно живой и заводной как для банки да и отд. оч. мало Чо это? Хай Лера переведет з/п в Приват, будет даже 17,39%. Лера, советую, вернитесь в Приват, вы его не распробовали до конца. Он хороший.А в КоКо нуна суетиться постоянно, он сильно живой и заводной как для банки да и отд. оч. мало

Я в Приват остался - у меня там есть счета - и не один. Полностью Сосо не заменит - это и так ясно. В Привате перестал платить их кредитной картой ежедневные покупки. Эту карту погасил , все что брал и не юзаю.Я не суетливый и не стремлюсь заработать все деньги на свете.Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом - все тем не менее гавкнулись. Я правда успел выскочить раньше. Приват распробовал за 18 лет. Был "точкой опоры" реально .Меня последний год стало многое не устраивать. Но выбора нет, похоже. С картой неясно куда податься. Хочу по-прежнему платить не кешем, а пластиком. Но не хочу без СМС информирования пользоваться активно пластиком.Что бы получать 14% на гривну нет смысла заморачиваться слишком и тем более рисковать - так как планирую суммы скромные держать там. И понял , что с начала нужно перевести 500гр. на счет Фрегата ? Что бы карта заработала на 14% ? Или нет ? 500гр на Фрегат - это чтобы КБ включили, а 14% и так начисляют с первого дня ? Не те деньги, не та прибыль -что б до потолка скакать из-за нихПечально как....