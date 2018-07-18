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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 10:12
Останнім часом Аполонич не лютує?
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:23
Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.
И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно.
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:31
1. КБ це кешбек - кошти що повертає банк за покупки і платежі.
2. 500 грн трат за попередній місяць необхідна умова отримання кешбеку за поточний місяць по оплатах Фрегату.
3.Нарахування 14% річних за кожний день розміщення коштів на рахунку Дохідної карти не залежить від трат.
4. Банка ризикова, що потрібно враховувати.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:02
Re: Конкорд
...ну ...капец " пропал дом" )) Лера - Вам этот банк не подойдет )) это тот же Приват - только мааленький ))
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:06
В Приваті немає 14%.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 14:12
КоКо лудшый!
Чо это? Хай Лера переведет з/п в Приват, будет даже 17,39%. Лера, советую, вернитесь в Приват, вы его не распробовали до конца. Он хороший.
А в КоКо нуна суетиться постоянно, он сильно живой и заводной как для банки да и отд. оч. мало
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:30
В Привате 14% БЕЗНАЛОГОВЫХ. Конечно, это не по остатку на карте, но депо с неограниченным пополнением и возможностью досрочного снятия.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:40
Я в Приват остался - у меня там есть счета - и не один. Полностью Сосо не заменит - это и так ясно. В Привате перестал платить их кредитной картой ежедневные покупки. Эту карту погасил , все что брал и не юзаю.
Я не суетливый и не стремлюсь заработать все деньги на свете. Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом - все тем не менее гавкнулись. Я правда успел выскочить раньше. Приват распробовал за 18 лет. Был "точкой опоры" реально .Меня последний год стало многое не устраивать. Но выбора нет, похоже. С картой неясно куда податься. Хочу по-прежнему платить не кешем, а пластиком. Но не хочу без СМС информирования пользоваться активно пластиком.
Что бы получать 14% на гривну нет смысла заморачиваться слишком и тем более рисковать - так как планирую суммы скромные держать там. И понял , что с начала нужно перевести 500гр. на счет Фрегата ? Что бы карта заработала на 14% ? Или нет ? 500гр на Фрегат - это чтобы КБ включили, а 14% и так начисляют с первого дня ? Не те деньги, не та прибыль -что б до потолка скакать из-за них Печально как....
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:56
Ну так может ради ребенка и женился, фиктивно, чтоб потом отцовство не доказывать через экспертизу в суде. Оформил ребенка, и опять живи свободно
Додано: Чет 19 лип, 2018 14:59
Дуже вдячний - тепер зрозумів! Дякую пана! особливо за попередження про ризиковий банк. Не великий банк - завжди ризиковий. Я користувався тільки дуже надійними банками - такі обирав, але вони теж..... Форум , Пиб , Дельта, Укрсоц. Обираю рівновагу та спокій - з того що маємо....
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