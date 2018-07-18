kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:00
kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:22
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:23
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:35
Я пользуюсь Приватом 18 лет- мне удобно,что рядом с домом по пути - постоянные закупки продуктов делаю и тп - почти каждый день и в банк по дороге захожу. Многие сотрудники нравятся, а вопросы решать можно когда там нет толпы. У меня район респектабельный - люди- клиенты в нашем отделении не "потные" , больше знакомые даже лица. У нас все прилично в Привате. Обслуживался в нескольких отделениях в Днепре. Всегда все хорошо. Нет, недоразумения были по банковским темам, конечно, но все решалось. А так все чистенько в Привате. Очередь бывает - но не часто. Если очередь - то стулья всегда есть и кондик работает. Если очередь большая - зайду на обратном пути - рядом же с домом. Или рядом с Универсамом. Или рядом с домом подруги. С Ощадом не сравнить.
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