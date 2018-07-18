Додано: Чет 19 лип, 2018 15:35

mustbe написав: kalinavalera1 написав: Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом

Если нужен минимальный комфорт - выбирай Ощад или Приват.

Там во второй половине каждого месяца творится реальный ад - толпы оленей несут свою потную коммуналку в кассу Если нужен минимальный комфорт - выбирай Ощад или Приват.Там во второй половине каждого месяца творится реальный ад - толпы оленей несут свою потную коммуналку в кассу

Я пользуюсь Приватом 18 лет- мне удобно,что рядом с домом по пути - постоянные закупки продуктов делаю и тп - почти каждый день и в банк по дороге захожу. Многие сотрудники нравятся, а вопросы решать можно когда там нет толпы. У меня район респектабельный - люди- клиенты в нашем отделении не "потные" , больше знакомые даже лица.У нас все прилично в Привате. Обслуживался в нескольких отделениях в Днепре. Всегда все хорошо. Нет, недоразумения были по банковским темам, конечно, но все решалось. А так все чистенько в Привате. Очередь бывает - но не часто. Если очередь - то стулья всегда есть и кондик работает. Если очередь большая - зайду на обратном пути - рядом же с домом. Или рядом с Универсамом. Или рядом с домом подруги. С Ощадом не сравнить.