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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 334335336337

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:00

kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.
Vorlon
 
Повідомлень: 5723
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 592 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:22

  Vorlon написав:kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.

Спс , поинтересуюсь ! И отделение рядом с домом имеется.
kalinavalera1
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Повідомлень: 4536
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:23

  kalinavalera1 написав:Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом

Если нужен минимальный комфорт - выбирай Ощад или Приват.
Там во второй половине каждого месяца творится реальный ад - толпы оленей несут свою потную коммуналку в кассу
mustbe
 
Повідомлень: 571
З нами з: 27.12.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:35

  mustbe написав:
  kalinavalera1 написав:Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом

Если нужен минимальный комфорт - выбирай Ощад или Приват.
Там во второй половине каждого месяца творится реальный ад - толпы оленей несут свою потную коммуналку в кассу


Я пользуюсь Приватом 18 лет- мне удобно,что рядом с домом по пути - постоянные закупки продуктов делаю и тп - почти каждый день и в банк по дороге захожу. Многие сотрудники нравятся, а вопросы решать можно когда там нет толпы. У меня район респектабельный - люди- клиенты в нашем отделении не "потные" , больше знакомые даже лица. :D У нас все прилично в Привате. Обслуживался в нескольких отделениях в Днепре. Всегда все хорошо. Нет, недоразумения были по банковским темам, конечно, но все решалось. А так все чистенько в Привате. Очередь бывает - но не часто. Если очередь - то стулья всегда есть и кондик работает. Если очередь большая - зайду на обратном пути - рядом же с домом. Или рядом с Универсамом. Или рядом с домом подруги. С Ощадом не сравнить.
kalinavalera1
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Повідомлень: 4536
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
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  #<1 ... 334335336337
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