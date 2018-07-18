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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 15:00
kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.
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Vorlon
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:22
Vorlon написав:kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.
Спс , поинтересуюсь ! И отделение рядом с домом имеется.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:23
kalinavalera1 написав:
Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом
Если нужен минимальный комфорт - выбирай Ощад или Приват.
Там во второй половине каждого месяца творится реальный ад - толпы оленей несут свою потную коммуналку в кассу
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mustbe
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Додано: Чет 19 лип, 2018 15:35
mustbe написав: kalinavalera1 написав:
Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом
Если нужен минимальный комфорт - выбирай Ощад или Приват.
Там во второй половине каждого месяца творится реальный ад - толпы оленей несут свою потную коммуналку в кассу
Я пользуюсь Приватом 18 лет- мне удобно,что рядом с домом по пути - постоянные закупки продуктов делаю и тп - почти каждый день и в банк по дороге захожу. Многие сотрудники нравятся, а вопросы решать можно когда там нет толпы. У меня район респектабельный - люди- клиенты в нашем отделении не "потные" , больше знакомые даже лица.
У нас все прилично в Привате. Обслуживался в нескольких отделениях в Днепре. Всегда все хорошо. Нет, недоразумения были по банковским темам, конечно, но все решалось. А так все чистенько в Привате. Очередь бывает - но не часто. Если очередь - то стулья всегда есть и кондик работает. Если очередь большая - зайду на обратном пути - рядом же с домом. Или рядом с Универсамом. Или рядом с домом подруги. С Ощадом не сравнить.
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kalinavalera1
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:04
kalinavalera1 написав:
почти каждый день и в банк по дороге захожу.
Боже ж мой...
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curiousobro
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:21
curiousobro написав:
kalinavalera1 написав:
почти каждый день и в банк по дороге захожу.
Боже ж мой...
Вот я тоже посочувствовал сотрудникам отделения..
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Alex_ki
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:39
kalinavalera1 написав: Alex_ki написав:
Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток
Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.
И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно.
Добрый день,
Оставьте пожалуйста Ваши контактные данные в ЛС, мы с Вами свяжемся и ответим на все вопросы
Concord bank: concord.ua
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Додано: Чет 19 лип, 2018 16:56
HackStock написав:kalinavalera1
Фрегат принадлежит Славику Мишалову, а дорогая и уважаемая, Леночка Соседка его жена и таким образом просто рекламируется банк, завлекая кешбеком клиентов фрегата, стать клиентами лучшего банка на свете))
Банк действительно лучший на свете!
А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов
А то как-то из уважаемых свинорылов превратитесь в подросков-сплетников! Заранее прошу простить за прямоту
Concord bank: concord.ua
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Банк Конкорд
-
- Представник банку
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- Повідомлень: 352
- З нами з: 05.10.15
- Подякував: 13 раз.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:05
Банк Конкорд написав: HackStock написав:kalinavalera1
Фрегат принадлежит Славику Мишалову, а дорогая и уважаемая, Леночка Соседка его жена и таким образом просто рекламируется банк, завлекая кешбеком клиентов фрегата, стать клиентами лучшего банка на свете))
Банк действительно лучший на свете!
А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов
А то как-то из уважаемых свинорылов превратитесь в подросков-сплетников! Заранее прошу простить за прямоту
и даже не бывшая?
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HackStock
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:10
Vorlon написав:kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.
я оформил, без оф. дохода дали 500 грн лимита, с оф. доходом 6к дали 1000 грн лимита
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