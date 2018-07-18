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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 335336337338>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:00

kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.
Vorlon
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 592 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:22

  Vorlon написав:kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.

Спс , поинтересуюсь ! И отделение рядом с домом имеется.
kalinavalera1
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Повідомлень: 4536
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:23

  kalinavalera1 написав:Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом

Если нужен минимальный комфорт - выбирай Ощад или Приват.
Там во второй половине каждого месяца творится реальный ад - толпы оленей несут свою потную коммуналку в кассу
mustbe
 
Повідомлень: 571
З нами з: 27.12.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:35

  mustbe написав:
  kalinavalera1 написав:Обычно выбираю самые благонадежные банки. С отделениями в центре и с минимальным комфортом

Если нужен минимальный комфорт - выбирай Ощад или Приват.
Там во второй половине каждого месяца творится реальный ад - толпы оленей несут свою потную коммуналку в кассу


Я пользуюсь Приватом 18 лет- мне удобно,что рядом с домом по пути - постоянные закупки продуктов делаю и тп - почти каждый день и в банк по дороге захожу. Многие сотрудники нравятся, а вопросы решать можно когда там нет толпы. У меня район респектабельный - люди- клиенты в нашем отделении не "потные" , больше знакомые даже лица. :D У нас все прилично в Привате. Обслуживался в нескольких отделениях в Днепре. Всегда все хорошо. Нет, недоразумения были по банковским темам, конечно, но все решалось. А так все чистенько в Привате. Очередь бывает - но не часто. Если очередь - то стулья всегда есть и кондик работает. Если очередь большая - зайду на обратном пути - рядом же с домом. Или рядом с Универсамом. Или рядом с домом подруги. С Ощадом не сравнить.
kalinavalera1
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Повідомлень: 4536
З нами з: 07.05.11
Подякував: 646 раз.
Подякували: 462 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:04

Re: Конкорд

  kalinavalera1 написав:почти каждый день и в банк по дороге захожу.

:shock:
Боже ж мой...
curiousobro
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 21.07.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:21

Re: Конкорд

curiousobro написав:
  kalinavalera1 написав:почти каждый день и в банк по дороге захожу.

:shock:
Боже ж мой...
Вот я тоже посочувствовал сотрудникам отделения..
Alex_ki
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Повідомлень: 198
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:39

  kalinavalera1 написав:
  Alex_ki написав:Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток


Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.
И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно.

Добрый день,
Оставьте пожалуйста Ваши контактные данные в ЛС, мы с Вами свяжемся и ответим на все вопросы :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 352
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:56

  HackStock написав:kalinavalera1 Фрегат принадлежит Славику Мишалову, а дорогая и уважаемая, Леночка Соседка его жена и таким образом просто рекламируется банк, завлекая кешбеком клиентов фрегата, стать клиентами лучшего банка на свете))

Банк действительно лучший на свете! :P А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов :) А то как-то из уважаемых свинорылов превратитесь в подросков-сплетников! Заранее прошу простить за прямоту :oops:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 352
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:05

  Банк Конкорд написав:
  HackStock написав:kalinavalera1 Фрегат принадлежит Славику Мишалову, а дорогая и уважаемая, Леночка Соседка его жена и таким образом просто рекламируется банк, завлекая кешбеком клиентов фрегата, стать клиентами лучшего банка на свете))

Банк действительно лучший на свете! :P А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов :) А то как-то из уважаемых свинорылов превратитесь в подросков-сплетников! Заранее прошу простить за прямоту :oops:

и даже не бывшая?
HackStock
 
Повідомлень: 54
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:10

  Vorlon написав:kalinavalera1
Я бы на вашем месте оформил кредитку "Большая пятёрка" ТАСа. Там СМС на любые суммы (что мне тоже нравится). И кэшбек присутствует.

я оформил, без оф. дохода дали 500 грн лимита, с оф. доходом 6к дали 1000 грн лимита
HackStock
 
Повідомлень: 54
З нами з: 26.09.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 335336337338>
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