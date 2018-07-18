HackStock
У меня лимит с начала выпуска карты (октябрь 2015-го) был 10000, сейчас 25000. И это только по Б5. Трудоустроен официально.
Так что не надо обобщать. И закрывайте ненужные кредитки! Особенно бесполезный примат...
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Додано: Чет 19 лип, 2018 17:15
HackStock
У меня лимит с начала выпуска карты (октябрь 2015-го) был 10000, сейчас 25000. И это только по Б5. Трудоустроен официально.
Так что не надо обобщать. И закрывайте ненужные кредитки! Особенно бесполезный примат...
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:30
Вопрос к оф.представителю.
Прочитала на странице Фейсбука про акцию:
БЕЗКОШТОВНО отримати картку, що автоматично обмінює гривню на будь-яку валюту світу по найнижчому курсу та повертає 5% кеш-беку з усіх фаст-фудів світу!
До 1 серпня:
- Оплати будь-що у касі головного відділення Конкорд банка;
- Отримай флаєр та обміняй його на ідеальну картку для безвізу «InJoy».
До главного офиса в Днепре ехать далековато, а мы в Харькове и Киеве тоже хотим такую акцию Не планируете проводить подобные акции в других городах?
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:35
Приватовская кредитка не помешала неоднократыным повышениям лимита у ТАСи. И, она полезная!
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:47
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:51
Re: Конкорд
Бонус плюс попал под национализацию, его сейчас по депам не насчитывают. А польза, хотя-бы, за границей платить. Мало у кого ноль за конвертацию. По БП, например, 3%.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:52
Хлам! Но у меня рука никак не подымается лимит пристрелить. Да и бегемот же в любой момент может опять восстановить лимит, а о закрытии вааще счетов речи быть не может -- полно ж друзей/товарищей на Привате, да и саам КоКо не может без Привата.
Капец, как жить дальше?!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лип, 2018 17:56
Re: Конкорд
Прално, но лучше платить 1% за конверт и получать КБ 5%... или тож 0% за конверт, но КБ 2..3%(грязными) или даже 25% в дуТиХри (я проверил: цены на ординарное красное как в обычном супермаркете -- 6..10евро за пузырь )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:01
Йес, и на такие случаи карты имеются. Жаль поздновато акцию по дютикам запустили.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:04
нужна колода карт, и лучше вся козырная, ну реально
А кредитка КоКо без КБ ну не более чем на 10 козырную тянет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:35
Re: Конкорд
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