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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:15

HackStock
У меня лимит с начала выпуска карты (октябрь 2015-го) был 10000, сейчас 25000. И это только по Б5. Трудоустроен официально.

Так что не надо обобщать. И закрывайте ненужные кредитки! Особенно бесполезный примат...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:30

Вопрос к оф.представителю.
Прочитала на странице Фейсбука про акцию:
БЕЗКОШТОВНО отримати картку, що автоматично обмінює гривню на будь-яку валюту світу по найнижчому курсу та повертає 5% кеш-беку з усіх фаст-фудів світу!
До 1 серпня:
- Оплати будь-що у касі головного відділення Конкорд банка;
- Отримай флаєр та обміняй його на ідеальну картку для безвізу «InJoy».
До главного офиса в Днепре ехать далековато, а мы в Харькове и Киеве тоже хотим такую акцию :D Не планируете проводить подобные акции в других городах?
cheetach
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:35

  Vorlon написав:HackStock
У меня лимит с начала выпуска карты (октябрь 2015-го) был 10000, сейчас 25000. И это только по Б5. Трудоустроен официально.

Так что не надо обобщать. И закрывайте ненужные кредитки! Особенно бесполезный примат...

Приватовская кредитка не помешала неоднократыным повышениям лимита у ТАСи. И, она полезная!
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:47

  wig написав:И, она полезная!

Не соглашусь - хлам! Ну разве что вам Бонус+ как-то полезен.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:51

Re: Конкорд

  Vorlon написав:Не соглашусь - хлам! Ну разве что вам Бонус+ полезен.

Бонус плюс попал под национализацию, его сейчас по депам не насчитывают. А польза, хотя-бы, за границей платить. Мало у кого ноль за конвертацию. По БП, например, 3%.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:52

  Vorlon написав:
  wig написав:И, она полезная!

Не соглашусь - хлам! Ну разве что вам Бонус+ полезен.

Хлам! Но у меня рука никак не подымается лимит пристрелить. Да и бегемот же в любой момент может опять восстановить лимит, а о закрытии вааще счетов речи быть не может -- полно ж друзей/товарищей на Привате, да и саам КоКо не может без Привата.
Капец, как жить дальше?! 8) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:56

Re: Конкорд

  wig написав:Мало у кого ноль за конвертацию. По БП, например, 3%.

Прално, но лучше платить 1% за конверт и получать КБ 5%... или тож 0% за конверт, но КБ 2..3%(грязными) или даже 25% в дуТиХри (я проверил: цены на ординарное красное как в обычном супермаркете -- 6..10евро за пузырь :))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:01

  clientage написав:Прално, но лучше платить 1% за конверт и получать КБ 5%... или тож 0% за конверт, но КБ 2..3%(грязными) или даже 25% в дуТиХри (я проверил: цены на ординарное красное как в обычном супермаркете -- 6..10евро за пузырь :))

Йес, и на такие случаи карты имеются. Жаль поздновато акцию по дютикам запустили.
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wig
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:04

  wig написав:
  clientage написав:Прално, но лучше платить 1% за конверт и получать КБ 5%... или тож 0% за конверт, но КБ 2..3%(грязными) или даже 25% в дуТиХри (я проверил: цены на ординарное красное как в обычном супермаркете -- 6..10евро за пузырь :))

Йес, и на такие случаи карты имеются. Жаль поздновато акцию по дютикам запустили.

нужна колода карт, и лучше вся козырная, ну реально :)
А кредитка КоКо без КБ ну не более чем на 10 козырную тянет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:35

Re: Конкорд

  Банк Конкорд написав:А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов



ЗЫ. "не придумывать фактов" - это мощно сказано :)
mustbe
 
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