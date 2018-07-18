Лучше: "не высасывать их из ..." вооот забыл дальше из чего там сосать нуна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:51
Re: Конкорд
Лучше: "не высасывать их из ..." вооот забыл дальше из чего там сосать нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лип, 2018 19:26
а кто такие эти "свинорылы" и почему они стали "уважаемыми"?
...
Додано: Чет 19 лип, 2018 19:38
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