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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 336337338339

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:51

Re: Конкорд

  mustbe написав:ЗЫ. "не придумывать фактов" - это мощно сказано

Лучше: "не высасывать их из ..." вооот забыл дальше из чего там сосать нуна :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:21

Главное, что "уважаемые свинорылы" ;)
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:26

  BBC написав:Главное, что "уважаемые свинорылы" ;)


а кто такие эти "свинорылы" и почему они стали "уважаемыми"?
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 19:38

  uaprofi написав:
  BBC написав:Главное, что "уважаемые свинорылы" ;)


а кто такие эти "свинорылы" и почему они стали "уважаемыми"?

это те у кого свиные рыла :mrgreen:
HackStock
 
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Конкорд (3385)
19.07.2018 20:41
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