Лучше: "не высасывать их из ..." вооот забыл дальше из чего там сосать нуна
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 18:51
Re: Конкорд
Лучше: "не высасывать их из ..." вооот забыл дальше из чего там сосать нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 19 лип, 2018 19:26
а кто такие эти "свинорылы" и почему они стали "уважаемыми"?
...
Додано: Чет 19 лип, 2018 19:38
Додано: Чет 19 лип, 2018 19:52
т.е. Вы намекаете что это монстры которых почемуто пускают в банку?
...
Додано: Чет 19 лип, 2018 20:40
Ждем кишмиш программу от примата.
Вчера звонили жене: чего, мол, не не пользуйтесь нашей супер КК.
Я им опять о том, что надо делиться.
Пообещал парень сделать индивидуальный КБ на месяц в 5%. То есть, 241,5 грн.
Додано: Чет 19 лип, 2018 21:42
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 19 лип, 2018 22:00
Есть Аполоныч изгоняющий нечисть
Щось мені з ТАС "щастить"
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