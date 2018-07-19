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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:20
Банк Конкорд написав:
А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов
Ну была ж недавно? И на сайте ж Вашем есть это
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sola
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