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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 23:20

  Банк Конкорд написав:А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов :)

Ну была ж недавно? И на сайте ж Вашем есть это
sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:05

  sola написав:
  Банк Конкорд написав:А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов :)

Ну была ж недавно? И на сайте ж Вашем есть это

Была, но уже давно нет. И брак не был фиктивным, и т.д., что тут додумывали :lol:
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:12

  Банк Конкорд написав:Была, но уже давно нет. И брак не был фиктивным,


А развод? :roll:
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:13

  cheetach написав:Вопрос к оф.представителю.
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По окончании акции подведем итоги, на основании их примем решение по поводу ее продления и распространения по другим городам :) Следите за новостями :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:14

  Aps написав:
  Банк Конкорд написав:Была, но уже давно нет. И брак не был фиктивным,


А развод? :roll:

Как все разводы, но это не имеет отнешия к банку и теме данной ветки
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:19

  Банк Конкорд написав:
Как все разводы, но это не имеет отнешия к банку и теме данной ветки


Разводы разные бывают что значит как все?
И имеет прямое отношение так как это вопрос о реальных собственниках банка.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:25

  Aps написав:
  Банк Конкорд написав:
Как все разводы, но это не имеет отнешия к банку и теме данной ветки


Разводы разные бывают что значит как все?
И иммеет прямое отношение так как это вопрос о реальных собственниках банка.

Развод Елены Соседки не имеет отношения к собственности банка. Это личные отношения. А собственниками банка являются Елена и Юлия Соседки
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:27

Банк Конкорд

а какое семейное положение Аполлоныча?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:28

  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

а какое семейное положение Аполлоныча?

Не в курсе :P
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:31

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

а какое семейное положение Аполлоныча?

Не в курсе :P


надо выяснить ... а то совсем злой стал ...
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