Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 23:20
Банк Конкорд написав:
А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов
Ну была ж недавно? И на сайте ж Вашем есть
это
sola
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:05
sola написав: Банк Конкорд написав:
А Елена Соседка не жена Вячеслава Мишалова,и очень попрошу не придумывать фактов
Ну была ж недавно? И на сайте ж Вашем есть
это
Была, но уже давно нет. И брак не был фиктивным, и т.д., что тут додумывали
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:13
cheetach написав:
Вопрос к оф.представителю.
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По окончании акции подведем итоги, на основании их примем решение по поводу ее продления и распространения по другим городам
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Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:14
Aps написав: Банк Конкорд написав:
Была, но уже давно нет. И брак не был фиктивным,
А развод?
Как все разводы, но это не имеет отнешия к банку и теме данной ветки
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 361
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:19
Банк Конкорд написав:
Как все разводы, но это не имеет отнешия к банку и теме данной ветки
Разводы разные бывают что значит как все?
И имеет прямое отношение так как это вопрос о реальных собственниках банка.
Aps
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 09:25
Aps написав: Банк Конкорд написав:
Как все разводы, но это не имеет отнешия к банку и теме данной ветки
Разводы разные бывают что значит как все?
И иммеет прямое отношение так как это вопрос о реальных собственниках банка.
Развод Елены Соседки не имеет отношения к собственности банка. Это личные отношения. А собственниками банка являются Елена и Юлия Соседки
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Банк Конкорд
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:27
Банк Конкорд а какое семейное положение Аполлоныча?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:28
IMPRINTER написав: Банк Конкорд
а какое семейное положение Аполлоныча?
Не в курсе
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 361
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:31
Банк Конкорд написав: IMPRINTER написав: Банк Конкорд
а какое семейное положение Аполлоныча?
Не в курсе
надо выяснить ... а то совсем злой стал ...
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IMPRINTER
2
Повідомлень: 34573
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5489 раз.
Профіль
9
3
2
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