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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 338339340341

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:33

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:Банк Конкорд

а какое семейное положение Аполлоныча?

Не в курсе :P


надо выяснить ... а то совсем злой стал ...

Неужели еще раз прислал письмо счастья? :(
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Повідомлень: 361
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:36

  Банк Конкорд написав:Неужели еще раз прислал письмо счастья? :(


та нет ... я ж совсем по нищебродски
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2

 
Повідомлень: 34573
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5489 раз.
 
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9
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:38

Re: Конкорд

А скількі коштує сеп для недосвинорила? Тобто із звичайної дохідної.
Кочевник
 
Повідомлень: 361
З нами з: 16.02.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:39

  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Неужели еще раз прислал письмо счастья? :(


та нет ... я ж совсем по нищебродски

ну а чего тогда Вас так волнует личная жизнь Аполлоныча? :)
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 361
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:41

  Банк Конкорд написав:
  IMPRINTER написав:
  Банк Конкорд написав:Неужели еще раз прислал письмо счастья? :(


та нет ... я ж совсем по нищебродски

ну а чего тогда Вас так волнует личная жизнь Аполлоныча? :)

Щоби Аполлонич не домагався клієнтів, якщо у особистому житті не все гарно.
Кочевник
 
Повідомлень: 361
З нами з: 16.02.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:44

  Кочевник написав:
  Банк Конкорд написав:ну а чего тогда Вас так волнует личная жизнь Аполлоныча? :)

Щоби Аполлонич не домагався клієнтів, якщо у особистому житті не все гарно.

це знову здогадки, які нічим не підтверджені
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 361
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:46

Банк Конкорд, що стосовно вартості СЕПа з звичанойї доходної?
Кочевник
 
Повідомлень: 361
З нами з: 16.02.17
Подякував: 55 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:50

Кочевник
0,00 грн. всегда было.
Vorlon
 
Повідомлень: 5727
З нами з: 14.06.13
Подякував: 328 раз.
Подякували: 593 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:51

  Vorlon написав:Кочевник
0,00 грн. всегда было.

Думав, що це тількі по преміальному, чи як він там називається.
Кочевник
 
Повідомлень: 361
З нами з: 16.02.17
Подякував: 55 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:52

  Кочевник написав:Банк Конкорд, що стосовно вартості СЕПа з звичанойї доходної?

В icON25 без комісії
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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Представник банку
 
Повідомлень: 361
З нами з: 05.10.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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