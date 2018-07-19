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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:33
IMPRINTER написав: Банк Конкорд написав: IMPRINTER написав:Банк Конкорд
а какое семейное положение Аполлоныча?
Не в курсе
надо выяснить ... а то совсем злой стал ...
Неужели еще раз прислал письмо счастья?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:36
Банк Конкорд написав:
Неужели еще раз прислал письмо счастья?
та нет ... я ж совсем по нищебродски
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:38
А скількі коштує сеп для недосвинорила? Тобто із звичайної дохідної.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:39
IMPRINTER написав: Банк Конкорд написав:
Неужели еще раз прислал письмо счастья?
та нет ... я ж совсем по нищебродски
ну а чего тогда Вас так волнует личная жизнь Аполлоныча?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:41
Щоби Аполлонич не домагався клієнтів, якщо у особистому житті не все гарно.
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:44
Кочевник написав: Банк Конкорд написав:
ну а чего тогда Вас так волнует личная жизнь Аполлоныча?
Щоби Аполлонич не домагався клієнтів, якщо у особистому житті не все гарно.
це знову здогадки, які нічим не підтверджені
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:46
Банк Конкорд, що стосовно вартості СЕПа з звичанойї доходної?
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:50
Кочевник
0,00 грн. всегда было.
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:51
Vorlon написав:Кочевник
0,00 грн. всегда было.
Думав, що це тількі по преміальному, чи як він там називається.
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Кочевник
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 10:52
Кочевник написав:Банк Конкорд
, що стосовно вартості СЕПа з звичанойї доходної?
В icON25 без комісії
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