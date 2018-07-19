Премиальный нужен, на случай, если ваш перевод вернется обратно. У самого такого было, слупили 50 коп. Сейчас, вроде, 1% за такое.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:16
Премиальный нужен, на случай, если ваш перевод вернется обратно. У самого такого было, слупили 50 коп. Сейчас, вроде, 1% за такое.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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