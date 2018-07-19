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Обслуговування в українських
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Конкорд

Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 339340341342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Конкорд 3.4 5 26
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
6
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
4
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
8
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:16

  Кочевник написав:Думав, що це тількі по преміальному, чи як він там називається.

Премиальный нужен, на случай, если ваш перевод вернется обратно. У самого такого было, слупили 50 коп. Сейчас, вроде, 1% за такое.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:30

  Банк Конкорд написав:
  kalinavalera1 написав:
  Alex_ki написав:Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток


Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.
И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно.

Добрый день,
Оставьте пожалуйста Ваши контактные данные в ЛС, мы с Вами свяжемся и ответим на все вопросы :)


Cпс! Я пока что разобрался в первом приближении. Обдумываю. Сам звонил вам на горячку - но до конца не понял тему кешбека и процентов , а тут " Квесторе поверніться" уже все пояснил.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:32

  kalinavalera1 написав:
Cпс! Я пока что разобрался в первом приближении. Обдумываю. Сам звонил вам на горячку - но до конца не понял тему кешбека и процентов , а тут " Квесторе поверніться" все пояснил.

Если у Вас будут какие-либо вопросы, Вы всегда можете обратиться в ЛС :) отвечу
Concord bank: concord.ua
Банк Конкорд
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  #<1 ... 339340341342
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