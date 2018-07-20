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Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:16
Кочевник написав:
Думав, що це тількі по преміальному, чи як він там називається.
Премиальный нужен, на случай, если ваш перевод вернется обратно. У самого такого было, слупили 50 коп. Сейчас, вроде, 1% за такое.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:30
Банк Конкорд написав: kalinavalera1 написав: Alex_ki написав:
Так и есть, 500 грн относится к КБ,а не % на остаток
Это как ? Что есть КБ ? Поясните - мне про "проценты со следующего месяца - если в предыдущем будет потрачено 500гр. с карты " сказали на их горячке. Это что обман ? Планирую буквально вчера -сегодня завести себе такую карту. Но не делаю это, так как ниче не ясно по прежнему. Само условие не пугает - трачу постоянно с карты деньги. Но есть вопросы - к устойчивости банка и к ясности условий, на которых будем сотрудничать.
И на счет СМС информирования тоже не ясно. Ответили что есть , но потом пошли вопросы - к банку от людей что СМС не приходят - тоже ниче не ясно.
Добрый день,
Оставьте пожалуйста Ваши контактные данные в ЛС, мы с Вами свяжемся и ответим на все вопросы
Cпс! Я пока что разобрался в первом приближении. Обдумываю. Сам звонил вам на горячку - но до конца не понял тему кешбека и процентов , а тут " Квесторе поверніться" уже все пояснил.
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kalinavalera1
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 13:32
kalinavalera1 написав:
Cпс! Я пока что разобрался в первом приближении. Обдумываю. Сам звонил вам на горячку - но до конца не понял тему кешбека и процентов , а тут " Квесторе поверніться" все пояснил.
Если у Вас будут какие-либо вопросы, Вы всегда можете обратиться в ЛС
отвечу
Concord bank: concord.ua
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:39
IMPRINTER написав: Банк Конкорд написав: IMPRINTER написав:Банк Конкорд
а какое семейное положение Аполлоныча?
Не в курсе
надо выяснить ... а то совсем злой стал ...
и как вы ему собираетесь помочь ?) если что
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:39
а какое семейное положение Аполлоныча?
так может кто то всё таки таки расскажет кто есть Аполлоныч?
и почему уже дошли до того что интересуются его семейным положением?
...
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uaprofi
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:41
kalinavalera1
Вы для начала определитесь - кредитной картой вы хотите каждый день платить или дебетной... Потому что если кредитной, то в Конкорде вам делать решительно нечего!
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:44
Vorlon написав:kalinavalera1
Вы для начала определитесь - кредитной картой вы хотите каждый день платить или дебетной... Потому что если кредитной, то в Конкорде вам делать решительно нечего!
почему так думаете? в конкорде вроде же 1% кешбека, а это будет полюбе выгоднее чем у привата?
...
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uaprofi
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 16:48
uaprofi
Не 1%, а 0,805%. То на то и выйдет. Выгоды нет (кроме СМС, да и то - свыше 100 гривен - многовато). А в ТАС - сплошная выгода!
Я вот свежий пирожок могу купить, идя вечером домой, - СМС всегда
То есть, если человек против кредиток - я понимаю. Но если нет, то Доходная на каждый день - не лучший выбор.
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Vorlon
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:06
Vorlon,
Вечером... и свежий...?)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 17:18
guntherhouse777
Ну сегодняшний имеется в виду
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Vorlon
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